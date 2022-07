Cuitláhuac García acusa al INE de intervenir en contienda electoral "a favor de unos"

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, acusó que el Instituto Nacional Electoral (INE) “está metido” en la contienda electoral, luego de que el martes el órgano dictó medidas cautelares en contra de diversos funcionarios morenistas, incluido el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En entrevista con medios, el mandatario reprochó que el Instituto no haya impuesto las mismas sanciones en contra de otros actores políticos que, a su parecer, también incurrieron en actos anticipados de campaña.

Como referencia, mencionó al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, quien a finales del mes pasado encabezó un evento multitudinario en Coahuila, con motivo de la rendición de protesta de 38 comités municipales priistas.

El INE ya está metido en la competencia electoral desde ahora, a favor de unos, nada más. No veo que esté amonestando o llamando la atención, como ellos dicen, aduciendo el tutelaje que mencionan contra otras voces que también hicieron actos similares, ahí mismo, en Coahuila. Por ejemplo, estuvo “Alito” y no he visto que mencionen nada al respecto