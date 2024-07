Feria de la Torta 2024: Cuándo, dónde y cómo llegar al evento de tortas gigantes y música | FECHA

No cabe duda de que en la Ciudad de México no faltan actividades por hacer en familia, tanto culturales, como artísticas y gastronómicas. En este sentido, por 18 años la Feria de la torta ha sido una tradición para los capitalinos y, en 2024, no faltará la tradicional exposición.

La Feria de la Torta se caracteriza por su ambiente festivo y familiar, pero, especialmente, por su presentación de decenas de expositores de todo el país con diferentes tipos de tortas, desde las tradicionales cubana y de pastor hasta preparaciones más exóticas.

Además, para este 2024, que se celebra la edición XIX del evento, los organizadores planean nuevamente romper el récord de la torta más grande, acompañados de grandes exponentes musicales. Te damos todos los detalles de este evento para que no te lo pierdas.

Feria de la Torta 2024: ¿Cuándo y dónde es el evento en CDMX?

La Feria de la Torta, a cargo de la alcaldía Venustiano Carranza, se celebra cada año entre la última semana de julio y la primera de agosto, y este año no faltará el gran evento gastronómico.

De esta forma, la edición XIX de la Feria de la Torta se celebrará del 31 de julio al 4 de agosto en la explanada de la delegación Venustiano Carranza, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso 219, col. Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.

En el evento se esperan más de 70 productores de tortas de todo el país, quienes no solo traerán una exquisita variedad de los clásicos, sino hasta presentaciones más exóticas como la de carne de jabalí.

Tortas gigantes le esperan a los capitalinos en la Feria de la Torta. Foto: Cuartoscuro

Además, se espera romper el récord a la torta más grande, que se venció el año pasado, para lo cual deberán preparar el alimento en menos de 39 segundos y con más de 75 metros de longitud, y un peso mayor a 900 kilogramos. ¿Crees que lograrías terminarla?

Finalmente, la inauguración del evento estará acompañada de música y baile a cargo de una selección de grandes artistas del género cumbia:

Los Yaguarú de Ángel Venegas

Aarón y su Grupo Ilusión

Sonora Dinamita de Lucho Argain

Rayito Colombiano

Pequeños Musical

¿Sabes cómo surgió la famosa torta cubana? Aquí la historia:👇

#FeriaInternacionalDeLaTorta2024🥖🍅🥓🥩🧀🥬🥑🥖 pic.twitter.com/2QYyqrigAx — Alcaldía Venustiano Carranza (@A_VCarranza) July 13, 2024

¿Cómo llegar a la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza?

Existen diferentes formas de llegar a la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, pero la más fácil es a través del Metro de la Ciudad de México.

Para ello, hay que llegar a la estación Fray Servando de la Línea 4 (que va de Martin Carrera a Santa Anita), desde donde bastará caminar unas calles con dirección al Parque de los Periodistas Ilustres, donde, a un costado, estará la explanada de la alcaldía.

Otra opción es la estación de Metrobús Venustiano Carranza de la Línea 5, que se encuentra justo a un lado de la explanada.

