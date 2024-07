Por fuertes lluvias se inunda Insurgentes Sur y la colonia Jardines del Pedregal en la CDMX | VIDEO

La tarde de este jueves se registraron fuertes lluvias en diferentes partes de la Ciudad de México, hubo reportes de que algunos sitios se inundaron como es el caso de la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón e Insurgentes Sur.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5 CDMX) compartió por medio de sus redes sociales un video, en el que se puede ver cómo la colonia Jardines del Pedregal se inundó por las intensas lluvias de este día.

En los comentarios, varios internautas mostraron su preocupación por dicha situación, algunos otros expresaron molestia por la basura que se tira en las calles: "Es una laguna", "tanta basura que se tira, principalmente los vendedores ambulantes y puesteros. El problema no es el agua, el problema es la basura", "y no pueden mandar unos para insurgentes sur ya que a la bombilla, ya que no pasan y los autos están invadiendo el carril de MB y el bebé @MetrobusCDMX nos quiere bajar porque no puede pasar, se mojan sus llantitas".

Ante la inundación, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que atienden el encharcamiento en la zona, mientras que el C5 detalló que hay "espejo de 50 m y tirante de 25 cm" y recomendaron usar como alternativa vial Blvrd. de la Luz.

Inundaciones en Insurgentes Sur

Atendemos encharcamiento en calle lluvia, colonia Jardines del Pedregal, en @AlcaldiaAO. pic.twitter.com/1mZ0cEgmMU — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) July 19, 2024

De igual manera, hay inundaciones en Insurgentes Sur, las cuales han provocado afectaciones viales, en videos y fotos que fueron compartidas en las redes sociales, se puede observar cómo hay largas filas de vehículos atorados en el tránsito por la lluvia.

La usuaria de X @YeraldiR indicó que el Metrobús "está colapsado" y compartió un clip donde se ve a varias personas esperando el transporte público: "L1 Dr Gálvez - Altavista 1 hora, si se bajan pasan, pero el agua llega hasta las rodillas".

Por su parte, @vialhermes detalló que hay encharcamientos en "Av. Revolución altura Barranca del Muerto, así como en Insurgentes Sur", a la altura de San Ángel.

@MetrobusCDMX

Insurgentes Sur colapsado



L1 Dr Gálvez - Altavista 1 hora, si se bajan pasan pero el agua llega hasta las rodillas.. pic.twitter.com/sBwHfowVAQ — Yeraldi Rosales (@YeraldiR) July 19, 2024

