La GAM, sexto lugar de municipios con más feminicidios en el país

La alcaldía Gustavo A. Madero es una de las demarcaciones donde se han cometido más feminicidios en el país.

Con nueve delitos de este tipo cometidos entre enero y agosto pasado, la alcaldía ocupa el sexto lugar entre los 100 municipios con más feminicidios a nivel nacional, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Desde abril pasado, la alcaldía se ha mantenido entre las primeras demarcaciones en este delito, superando a sitios como Tijuana, Baja California, o el municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, ciudades históricamente afectadas por la violencia.

La GAM incluso desplazó a la alcaldía Iztapalapa, que aunque también se encuentra entre los primeros lugares del listado, con cinco feminicidios cometidos en ese periodo, ocupa el puesto 23 de entre los 100 municipios.

En la capital se han iniciado 42 carpetas de investigación por este delito y se han registrado 62 homicidios dolosos en los que las víctimas fueron mujeres, en lo que va del año.

Gráfico

Casi todas las víctimas de este delito en la capital del país son mujeres en edad productiva, mayores de 18 años, de acuerdo con el informe del Gobierno federal.

De acuerdo con el informe mensual del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, con corte al mes de agosto, este delito presentó un aumento del 17 por ciento respecto al año 2019.

Ana Yeli Pérez Garrido, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), explicó que, particularmente en la Ciudad de México, los asesinatos de mujeres están relacionados con “el contexto de violencia criminal” que se vive en ciertas zonas, como en las alcaldías en las que el delito de feminicidio es un problema frecuente, entre las que mencionó la Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tlalpan.

“Coincide con estas alcaldías donde ha habido mayores ejecuciones, conflictos entre los grupos que se dedican a actividades delictivas como el narcomenudeo y otros.

Gráfico

“Estos delitos o estas actividades tienen otra fuente de ingresos que se traduce también en otros delitos, y aunque no necesariamente en el tema de los ingresos, hay un efecto en el tema de los derechos y los delitos contra las mujeres”, destacó.

La especialista resaltó que el OCNF ha observado un incremento de los feminicidios infantiles, además de que se ha incrementado la “expresión de misoginia” con la que se cometen estos crímenes en la capital del país.

“En la Ciudad de México hay un incremento en la forma en cómo se cometen estos delitos; hay como una expresión de misoginia, en la saña con la que son asesinadas las mujeres”, señaló.

Por otro lado, recordó que también se debe tomar en cuenta que existen otras muertes de mujeres en las que se requiere profundizar en las investigaciones, para saber si se trató de un delito de género, pese a estar inmersos en otro contexto.

“También estos asesinatos que están vinculados a otros contextos delictivos, como son las ejecuciones, como asesinatos con armas de fuego, donde no se puede afirmar desde un inicio que no sean feminicidios, sino que se tiene que investigar con debida diligencia y perspectiva de género para poder acreditar o descartar que lo sea”, dijo.

Pérez Garrido resaltó que aún hace falta generar acciones para prevenir este delito en la Ciudad de México, pues destacó que no se trata de una cuestión exclusiva del ámbito privado, ni de casos que sólo tengan que ver con violencia familiar.

Puntualizó que se requiere analizar los contextos de violencia que se viven en algunas demarcaciones, para que las medidas se adapten a cada una de las zonas donde se visualizan con mayor frecuencia estos delitos.

“Para establecer medidas preventivas acorde a estas problemáticas en estas zonas, no solamente es el tema de la violencia familiar, que de por sí hay una deuda importante para garantizar que estos casos no se consuman, pero también están estos hechos donde no necesariamente están inmersos en la violencia doméstica”.