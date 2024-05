'Gente de MC se está acercando porque saben que no tienen la opción de ganar': Santiago Taboada

El candidato de la coalición Va X la CDMX a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, comentó que los aspirantes de Movimiento Ciudadano abandonan a la fuerza política porque están conscientes que no tienen oportunidad de ganar.

A un día de su cierre de campaña, el abanderado del PAN, PRI y PRD, explicó que conoce al excandidato de MC a la alcaldía Xochimilco y exportero del América, Adrián Chávez, desde hace mucho tiempo, por lo que sostuvieron algunas pláticas y ambos estuvieron de acuerdo en hacer equipo.

“Ni el techo de la campaña es eso (15 millones de pesos) yo a Adrián lo conozco desde hace tiempo, jugamos futbol juntos ahí en el club, la verdad es que platicamos, no fue la primera plática y yo lo que le dije fue que no había futuro (en MC) y él me dijo que sabía que no iba a ganar Salomón”, detalló.

Ayer durante una conferencia de Santiago Taboada, Adrián Chávez dio a conocer que se sumó al equipo de Santiago Taboada y declinó a su candidatura por la alcaldía Xochimilco, ya que la demarcación necesita de un proyecto sólido. Además, anunció que desde el pasado 5 de mayo abandonó a Movimiento Ciudadano.

Posterior al cierre de campaña de la candidata de la coalición Va X la CDMX a la alcaldía Tláhuac, Ana Karen Yañez Cedillo, el exalcalde de Benito Juárez sostuvo que Adrián Chávez le hizo saber que deseaba impulsar las cosas que prometió en Xochimilco, pero dijo que en Movimiento Ciudadano no iba a ser posible llevarlas a cabo.

“Mucha gente de Movimiento ciudadano se está acercando porque saben que ellos no tienen la opción de ganar. Chertorivski estaba enojado, descuadrado (cuando dijo que Adrián se vendió por 15 mdp). Adrián ya había hecho un trabajo importante, entonces estaba molesto, pero no lo tomo personal”, aseveró.

El candidato adelantó que en su cierre de campaña acudirán todos los aspirantes de oposición, así como los dirigentes para agradecerles por hacer equipo y la dedicación de este periodo.

Vamos a terminar de una vez por todas con el cobro de derecho de piso que padecen los comerciantes en @A_VCarranza y en toda la #CDMX.



Con @Rocio_BarreraB trabajaremos, para que todas las colonias de su alcaldía tengan seguridad durante todo el día y la noche.#ElCambioViene pic.twitter.com/GkqL2H0Xip — Santiago Taboada (@STaboadaMx) May 29, 2024

