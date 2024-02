“El Gobierno arrastra déficit en la atención de problemas urbanos”

El precandidato del PAN, PRI y PRD a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, afirmó que la actual administración “arrastra un déficit en la atención de los problemas que más preocupan a la a la ciudadanía” en materia de salud, educación y seguridad, y sobre todo en la crisis de agua.

En entrevista con La Razón, comentó: “Todas estas preocupaciones se han agravado, no han tenido respuesta del Gobierno, sólo hay cerrazón, no se pueden resolver los problemas de la ciudad negando la realidad”.

Respecto a la actual crisis del agua, que se ha extendido a varias alcaldías de la capital, Taboada opinó que es el resultado del abandono que han propiciado los gobiernos en esta materia.

“Han sido demasiados años sin que se invierta un centavo en el tema del agua, hoy las condiciones del agua en la ciudad no sólo son de infraestructura, sino que no hay un plan, ni inversión, lo que tenemos es abandono en un tema muy delicado que afecta a la vida de todos”, expuso.

Recordó que anteriormente ya se había previsto la crisis de agua, pues mencionó que van muchos años de que el Sistema Cutzamala presentó deficiencias y no se preparó a la ciudad para enfrentar la crisis hídrica.

En otro tema, Santiago Taboada celebró que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública del Inegi, durante el último trimestre del 2023 la alcaldía que lideraba registró el mayor índice de percepción positiva de seguridad en la capital y en el país.

Atribuyó lo anterior a la estrategia Blindar BJ, la cual se implementó desde el 2018, y no al trabajo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ni de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como lo expresó hace unos días el Jefe de Gobierno, Martí Batres.

A nivel general, el precandidato sugirió que se debe aterrizar un programa de seguridad acorde a las distintas realidades que se viven en cada una de las alcaldías de la capital.

Ante la crisis hídrica, ¿qué necesita la capital?

Además de programas, se necesita invertir, como hice en Benito Juárez; captábamos en los edificios públicos el agua de lluvia, lo que nos permitía abastecer a muchas casas de la alcaldía, este tema debe atenderse con emergencia y acceder a protocolos. Muchas personas afectadas se quejan por el cobro, ya que aseguran ser puntuales a pesar de que los pagos son excesivos, y aun así no llega el líquido.

¿Cómo atender a este sector?

Lo correcto es que el cobro sea justo, acorde al consumo; y frente a la escasez, el Gobierno debería replantear sus tarifas, sobre todo a quienes en los últimos días no les ha llegado agua en sus casas, ya que el Gobierno no puede hacerse responsable del tratamiento y distribución de un solo programa que permita captar agua en grandes cantidades.

¿Qué opina de que el Jefe de Gobierno mencionó que la percepción de seguridad en BJ disminuyó gracias al trabajo de la FGJCDMX y la SSC?

El Jefe de Gobierno lleva un par de meses en el cargo, no tiene ni idea de lo que hicimos los últimos cinco años en Benito Juárez, si fuera logro de la fiscal o de la SSC, tendrían a toda la ciudad en los niveles de Benito Juárez.

Entonces, ¿sugiere que implementar Blindar BJ sea la solución para mejorar la percepción de seguridad en la capital?

Se debe aterrizar un programa acorde a las distintas realidades que se viven en las alcaldías, lo que no puede negar este Gobierno es que Blindar BJ es un programa exitoso y que dio resultados, tan es así, que mi gobierno convirtió a Benito Juárez la alcaldía más segura para vivir.

En materia de salud, ¿cómo evalúa a la metrópoli?

Los capitalinos están siendo víctimas de una tragedia, ya que en los hospitales públicos no hay suficientes médicos, ni aportan las medicinas necesarias de manera gratuita, no hay seguridad social porque están en el abandono, no les dan respuesta a las enfermedades, ni a sus necesidades.

¿Considera que el traslado de los trabajadores de salud al IMSS-Bienestar sea un avance que los favorezca a ellos así como a los pacientes?

Ese proyecto no tiene ni pies ni cabeza, nunca se ha logrado atender diversas enfermedades y necesidades, es seguir condenando a la gente que menos tiene en esta ciudad a que no tengan una salud digna con acceso a médicos que tengan las herramientas suficientes, muchos médicos y enfermeros reclaman que no tienen buenas condiciones de trabajo, ese problema se debe atender de manera inmediata.

Después de casi tres años, se hizo la reapertura de la Línea 12 del Metro, ¿confía en que el proyecto dé buenos resultados?

Tardó 12 años en estar lista, ya que se construyó en el sexenio de Marcelo Ebrad, pero se tuvo que reparar, luego pasó la tragedia del tramo elevado y tardó tres años más en funcionar. Esperamos por el bien de la gente que ahora si se haya hecho lo correcto.

Respecto a las líneas 1, 9 y B , ¿ve viable que se estén remodelando tres al mismo tiempo?

Claro está que no están en condiciones porque no se atendieron a tiempo, eso quiere decir que se robaron el dinero y tienen a la gente en las peores condiciones por abandono del Gobierno y ahora padecen las consecuencias.

Finalmente, ¿cuál es su percepción de la educación en la Ciudad de México?

Las escuelas públicas no están en condiciones seguras desde el sismo del 2017, ya que no se han reparado bardas, ni se tienen instalaciones dignas. Llevar a cabo acciones en pro de los estudiantes es apostar a tener buenas condiciones que permitan que los niños se desarrollen de mejor manera. Una de las grandes promesas que no cumplieron las autoridades fue tener mejores escuelas.