Gobierno CDMX concreta convenio para agilizar atención de hechos de tránsito

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un nuevo convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros cuyo objetivo, dijo, es poder atender los hechos de tránsito de manera más rápida y evitar que se genere tráfico.

En conferencia de prensa, explicó que alrededor de 80 por ciento de los choques en la urbe son conocidos como lamineros, esto quiere decir que no hay afectaciones graves, como lesionados y muertos, pero sí generan embotellamientos en las avenidas de la capital.

Y es que la mayoría de las aseguradoras piden que los vehículos se queden en el lugar del choque, abundó.

Disminuir tráfico al movilizar automóviles accidentados, busca acuerdo

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Andrés Lajous, el convenio incluye que en estos hechos de tránsito las personas ya pueden mover sus vehículos para evitar tráfico, en tanto, las aseguradoras van a respetar que con estos cambios no se perjudique el proceso de reclamación.

Se suma que a finales de este mes también se va a presentar una reforma al artículo 54 del Reglamento de Tránsito.

“ Se podrán mover los vehículos cuando no haya lesionados y fallecidos , los afectados no estén bajo el efecto del alcohol y no se haya dañado el inmobiliario público”, dijo el secretario.

Accidentes, primera causa de muerte en jóvenes

El presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Juan Patricio Riveroll, informó que este acuerdo entra en un contexto en donde los siniestros viales son la primera causa de muerte en jóvenes a nivel nacional.

“Para la industria de seguros incrementar la protección es una de nuestras prioridades sectoriales”, dijo.

La alianza, comentó, también incluye intercambio de información entre sector público y privado para evitar más siniestros, e implementar este nuevo protocolo para hacer que la movilidad de la Ciudad de México sea mejor.

