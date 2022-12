Gobierno convoca a reunión con manifestantes que mantienen bloqueo en San Gregorio Atlapulco

El secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, convocó a los habitantes que mantienen bloqueos en San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco a reunirse este jueves para analizar sus propuestas acerca de las obras de drenaje que se llevan a cabo en la zona.

El funcionario propuso que la reunión tenga lugar a las 16:00 horas de este 8 de diciembre, ya sea en la sede de la Secretaría de Gobierno o en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

"Les proponemos reunión hoy a partir de las 16:00 horas, con todos los elementos necesarios para analizar, valorar, evaluar las propuestas que tengan, las propuestas alternativas para el manejo del tema del drenaje y saneamiento", indicó.

En conferencia de prensa, el secretario recordó que las obras de saneamiento y drenaje que se llevan a cabo en Xochimilco fueron a solicitud se los propios habitantes, hacia la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a finales de 2020.

Afirmó que la Secretaría de Gobierno capitalino "privilegia el diálogo" como mecanismo de solución con los pobladores, por lo que el pasado sábado se realizó una reunión con los manifestantes, además, de que se suspendieron por completo las obras del Sistema de Aguas (Sacmex).

"En ese lugar no hay maquinaria, no hay trabajadores, no hay labores para continuar con tales trabajos; las obras están suspendidas en tanto continúa el diálogo y se siguen analizando alternativas", expresó.