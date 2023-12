Guía para renovar tu Tarjeta de Circulación en la CDMX para 2024

Uno de los documentos que no deben faltarte a la hora de circular por la Ciudad de México, es la Tarjeta de Circulación y no sólo eso, sino que también debes de mantenerla vigente. Los y las automovilistas no pueden circular si tienen este documento vencido, por lo que te invitamos a ser un conductor consciente, sobre todo por tu seguridad.

En caso de que la tuya ya esté vencida, te diremos cómo puedes renovarla, tomando en cuenta que es un trámite que no te llevará mucho tiempo y que, además, puedes hacer desde la comodidad de tu casa, si tienes Internet.

¿Cómo renovar tu Tarjeta de Circulación en la CDMX para 2024?

La Tarjeta de Circulación es obligatoria para que puedas transitar con tu vehículo en la Ciudad de México, en el caso de esta entidad, tiene una vigencia de tres años y renovarla, si es que ya se te venció, ya no se te complica tanto porque puedes hacer el trámite por Internet y será todavía más sencillo con esta guía.

Debes tener una cuenta en el portal Llave CDMX, al que puedes entrar haciendo click AQUÍ. Sigue ahora estos pasos:

Entra a la sección 'Refrendo de Tarjeta de Circulación' y completa el formulario con la información de tu Tarjeta de Circulación vencida.

​Proporciona tu número de identificación vehicular, las placas y el folio de la Tarjeta de Circulación anterior.

​Serás dirigido a la página de pago (ese lo puedes hacer con tarjeta en línea o de manera física).

​Luego de realizar el pago, recibirás vía correo electrónico la confirmación de la nueva vigencia de tu Tarjeta de Circulación.

Debes renovar tu Tarjeta de Circulación. Especial

¿Cuánto cuesta la renovación de la Tarjeta de Circulación en la CDMX?

Los costos para la renovación de la Tarjeta de Circulación en la Ciudad de México son los siguientes:

Auto particular: 375 pesos.

​Auto antiguo: 375 pesos.

​Autos con placas de discapacidad: 188 pesos.

​Autos híbridos: 188 pesos.

​Motocicletas: 245 pesos.

​Motocicletas eléctricas: 123 pesos.

​Remolques: 245 pesos.

Recuerda mantenerla vigente para evitar multas en la Ciudad de México.

