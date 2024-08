En la Gustavo A. Madero se construirán territorios de paz e igualdad: Clara Brugada

La jefa de Gobierno electa, Clara Brugada Molina, visitó este sábado la alcaldía Gustavo A. Madero, durante el tercer día de su gira de agradecimiento por la Ciudad de México.

En las colonias La Pradera y Nueva Atzacoalco, la próxima mandataria capitalina mostró su gratitud con los habitantes de esta demarcación que, dijo, es uno de los corazones de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México.

"Aquí en la Ciudad de México con un respaldo de 2 millones 888 mil votos, los capitalinos decidieron que su servidora fuera la jefa de Gobierno próxima, así que gracias a la Ciudad de México. Es tiempo de mujeres y de mujeres que van a continuar cumpliendo con los valores de la Cuarta Transformación.”

Clara Brugada durante su gira de agradecimiento en la GAM. Foto: Especial

Seguridad, tema prioritario en la GAM

Brugada Molina reiteró que cumplirá con el mandato popular de hacer un gobierno austero que garantice que el presupuesto se utilice en obras, servicios y programas sociales en beneficio de la población.

"Este gran triunfo nos mandata combatir las desigualdades de la Ciudad de México, este triunfo también fue un triunfo para que lográramos mayor seguridad en la ciudad, la construcción de la paz, y lo vamos a hacer; también es un mandato para apoyar a los jóvenes de la Ciudad de México, así que no vamos a descuidar a los jóvenes, vamos a apoyarlos totalmente” Clara Brugada, Jefa de Gobierno electa de la CDMX

La morenista mencionó que trabajará por la seguridad y el bienestar de las mujeres de la capital; además, señaló que en su administración los valores de la Cuarta Transformación de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, serán la premisa.

"Vamos a hacer de la Gustavo A. Madero una de las mejores alcaldías, de los mejores territorios para vivir. Por supuesto que vamos a tener como prioridad el tema de la seguridad, en las zonas más difíciles de la Gustavo A. Madero vamos a construir territorios de paz e igualdad, eso significa que vamos a traer acá todas las políticas públicas del gobierno: empleo, cultura, deporte, educación y apoyo al desarrollo económico para que cambiemos de fondo lo que pasa en las comunidades.”

La Jefa de Gobierno electa mostró su gratitud a los habitantes de la GAM. Foto: Especial

Se construirán al menos 5 UTOPÍAS en la GAM

Comentó que en la Gustavo A. Madero se construirán al menos cinco UTOPÍAS, la primera de ellas en el Deportivo Hermanos Galeana, que contarán con la mejor infraestructura deportiva, cultural y recreativa, así como el Sistema Público de Cuidados para transformar la vida de las y los residentes de la demarcación.

Clara Brugada dijo que trabajará de la mano del gobierno que encabezará Janecarlo Lozano para rehabilitar el Bosque de San Juan de Aragón; también se comprometió a mejorar la infraestructura de la Calzada de Guadalupe para impulsar el turismo y el desarrollo económico en la zona.

La jefa de Gobierno electa estuvo acompañada del alcalde electo de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano; Tomás Pliego, dirigente partidista; el exlegislador Edgar Torres Baltazar, así como de legisladores y legisladoras federales y locales electos como César Cravioto, José Benavides, Guillermo Rendón, Yuriri Ayala y Diana Barragán.

