Hallan sin vida a Perla Cristal, madre de una bebé; su familia y amigos exige justicia

Perla Cristal, joven de 19 años y madre de una bebé fue hallada sin vida en Guanajuato. El pasado 9 de abril fue vista por última vez en la Ciudad de México.

El 9 de abril Perla Cristal salió de su casa, ubicada en la colonia Barrio Santa Ana, Tláhuac, sin embargo, ya no regresó, por lo que sus familiares y amigos realizaron manifestaciones para exigir la aparición de la joven .

Tras once días de su desaparición, este 20 de abril reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida en una carretera de León, Guanajuato: se trataba de Perla Cristal, quien había salido de su casa para salir de viaje con su mejor amiga Alison y dos sujetos.

Su amiga Alison 'N' afirmó que salieron de viaje juntas acompañadas por dos hombres y que en el trayecto se descompuso el carro, por esa razón decidieron quedarse a dormir adentro de éste.

Cuando Alison despertó, Perla ya no se encontraba en el lugar . Presuntamente los sujetos ofrecieron dinero a Alison para que regresará a la Ciudad de México.

Hola, he estado pendiente todo el día sobre las amenazas, fotos, videos, etc... que hay contra mi persona y les voy a aclarar cada punto, y si no lo hice antes fue porque no tengo la autorización de la fiscalía, pero ya ahorita tengo el permiso de hablar y decir algo público