Los hospitales, “con abasto de 95%”

El Jefe de Gobierno, Martí Batres, mencionó que hay entre 90 y 95 por ciento de abastecimiento en los Centros de Salud y Hospitales de la Ciudad de México.

Al inaugurar el Centro de Salud Central de Abasto, el mandatario indicó que este establecimiento va a formar parte del programa IMSS- Bienestar.

Dijo también que “las administraciones pasadas dejaron como 300 hospitales abandonados, a medio construir, tirados y se han rescatado, vamos a tener un montón de hospitales nuevos”.

Respecto al Centro de Salud inaugurado ayer, y que está ubicado en la Central de Abasto de Iztapalapa, Batres indicó que que ofrecerá servicio a la población en general.

“Aquí puede acudir gente que no tiene seguridad social formal, gente que no tiene IMSS, que no tiene ISSSTE; a través de este Centro de Salud, cualquier persona puede ser atendida, es de puertas abiertas”, enfatizó el Jefe de Gobierno.

A su vez, la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, dijo que el Centro de Salud Central de Abasto ofrecerá servicio las 24 horas del día y los 365 días del año con el fin de beneficiar a 53 mil trabajadores del centro de comercio y a la población en general.

En su participación, el titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de Medicamentos y Equipo Médico del Insabi, Alejandro Calderón, comentó que la dinámica del Centro de Salud Central de Abasto exige un horario ampliado y profesionales comprometidos, por lo que aseguró que se brindarán todas las facilidades para un mejor servicio.

Dijo: “El Presidente nos mandó decir que por favor quería todas las facilidades para Iztapalapa y tenemos que cumplir con la mayor premisa que el sector salud tiene el día de hoy, que es atención médica y medicamentos gratuitos para todos los mexicanos”.

En tanto, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, dijo que la Central de Abasto pasó de ser un foco de riesgo a convertirse en el espacio más importante de operación contra el Covid-19, durante la reciente pandemia.