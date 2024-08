Hoy No Circula: ¿Qué autos descansan este martes 20 de agosto?

Fíjalo #HoyNoCircula normal en #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 exentos.



¿Sabes que sábado no circulas si tienes holograma 1?

1er y 3ro no circulan impares

2do y 4to no circulan pares

Cuando hay 5to sábado, todos circulan.



