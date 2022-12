Evita multas

Hoy No Circula: ¿Qué autos no transitan el 24 y 25 de diciembre de 2022? Con el objetivo de reducir emisiones contaminantes, se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México el programa Hoy No Circula; en La Razón te compartimos qué autos no transitan el 24 y 25 de diciembre de 2022