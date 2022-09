¡Evita multas!

Hoy No Circula: Te decimos qué autos no transitan este sábado en CDMX y Edomex Este segundo sábado de septiembre los vehículos con holograma 1 y terminación de placas par, así como aquellos con matriculas sin número, no tienen permitido transitar desde las 5:00 hasta las 22:00 horas