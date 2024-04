Hoy no circula sabatino: Estos autos descansan este 13 de abril

Si estás interesado en salir a disfrutar con tu familia este inicio del fin de semana, es importante que sepas cuáles autos no circulan este sábado 13 de abril tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Antes de salir de casa, es necesario que para evitar multas, sepas si circulas o no de acuerdo a tu engomado y terminación de placa y según lo establecido por la Secretaría del Medio Ambiente de la capital.

Hoy no circula sábado 13 de abril: ¿Cuáles autos descansan?

Para este sábado 13 de abril, los automóviles que no circulan son aquellos que tienen Holograma 1 terminación de placa con número par. Tampoco aquellos que tienen Holograma 2 y los foráneos, sin importar el dígito de su placa.

Quienes no participan en este programa de Hoy no circula, son los autos que tienen Holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos.

La restricción para circular comienza desde las 5:00 horas de este sábado 13 de abril, hasta las 22:00 horas del mismo día.

¿Para quiénes aplica el Hoy no circula?

En la Ciudad de México aplica para todas las alcaldías y en el Estado de México para los 18 municipios conurbados, es decir, los siguientes:

Atizapán

​Coacalco

​Cuautitlán

​Cuautitlán Izcalli

​Chalco

​Chicoloapan

​Chimalhuacán

​Ecatepec

​Huixquilucan

​Ixtapaluca

​La Paz

​Naucalpan de Juárez

​Nezahualcóyotl

​Nicolás Romero

​Tecámac

​Tlalnepantla

​Tultitlán

​Valle de Chalco

¿Cómo se aplica el Hoy no circula sabatino?

Para el Hoy no circula sabatino se utiliza un esquema distinto al que se aplica de lunes a viernes. Los autos con Holograma 1 y cuyo último dígito de la placa sea impar, no circulan ni el primer ni el tercer sábado de cada mes, mientras que los vehículos cuyo Holograma sea 1 y su último dígito de la placa sea par, no circulan el segundo y cuarto sábado de cada mes.

En caso de que el mes tenga cinco sábados, entonces no circulan aquellos autos con Holograma 2, foráneos y con permisos. El resto de los vehículos, quedan exentos de entrar a esta restricción para ese sábado en el programa Hoy no circula.

