Inaugura Brugada la Utopía de “los ocho barrios y de la CDMX”

La Jefa de Gobierno electa, Clara Brugada Molina, encabezó la inauguración de la Utopía Ixtapalcalli, la número 13 en la demarcación, y de la cual consideró será no sólo el centro de los ocho barrios de Iztapalapa sino de la Ciudad de México.

Durante la inauguración de este espacio ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa 1385 A, en el Barrio San Pablo, la exalcaldesa en esa demarcación resaltó que ante la carencia de espacios públicos en los ocho barrios se logró levantar este sitio cultural y de bien común.

“Sabemos que no hay suficiente espacio público en los ocho barrios de Iztapalapa, así que era un reto hacer una Utopía en este lugar, aquí se convierte en una Utopía cultural con todos los servicios.

“Esta Utopía es tan céntrica que no sólo va a ser la Utopía de los ocho barrios, sino que va a ser de muchas otras colonias de alrededor y de la Ciudad de México. Las Utopías no tienen fronteras como nuestros sueños y los sueños se hacen realidad”, comentó.

La exalcaldesa adelantó que se van a inaugurar nuevas Utopías, una de ellas será deportiva y contará con alberca, mientras que otra será dedicada al sistema público de cuidados.

En 2023, durante su Quinto Informe de Gobierno, la entonces alcaldesa destacó que en las 12 Utopías que había hasta ese momento, cuatro millones 200 mil personas habían visitado estos complejos.

Brugada Molina destacó que un millón 366 mil 184 personas participaron en actividades deportivas; además, 2.2 millones de personas acudieron a los talleres y cursos deportivos y culturales y 39 mil 314 aprendían a nadar.

Gráfico

La exalcaldesa dijo ayer que hizo propuestas en la campaña electoral que involucraron la creación de 100 Utopías, entre otros proyectos, por lo que trabaja en ello para que una vez que tome posesión el 5 de octubre se comiencen a inaugurar.

El alcalde de Iztapalapa, Raúl Basulto Luviano, comentó que la Utopía Ixtapalcalli se convertirá en un semillero de saberes, pues habrá 150 talleres gratuitos, entre ellos de teatro, improvisación y montaje, escultura, pintura, grabado, escultura, muralismo, animación en 3D y programación.

El funcionario externó que en el complejo habrá capacidad para cuatro mil alumnos de manera permanente, además, será la sede de la Escuela Profesional de Cine y Fotografía de Iztapalapa.

Agregó que la Utopía cuenta con un auditorio con capacidad para 500 personas y se espera que se convierta en un referente nacional con perspectiva de derechos.

El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, destacó que las Utopías fomentan la cultura, el deporte, entre otras actividades que favorecen al desarrollo de los capitalinos y destacó que en el Barrio de San Lucas, en Coyoacán, donde actualmente hay un Pilares, pero se cuenta con 18 mil metros cuadrados.

Prepara al gabinete. Posterior al corte de listón de la Utopía Ixtapalcalli, Brugada Molina adelantó que pronto dará a conocer su gabinete, pues comentó que actualmente trabaja en cómo se va a conformar; además, aterriza el plan de gobierno para los primeros 100 días de mandato.

“No he decidido cómo los voy a presentar, pero dentro de poco tiempo… todo este periodo ha sido muy bueno, no he tenido ninguna presión de compañeros (que peleen algún cargo) ni ninguna situación. Va ser un gabinete paritario entre hombres y mujeres. Yo pienso que en agosto ya tenemos a todos”, dijo.

Brugada Molina externó que esperará a que la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, termine de presentar a su gabinete y una vez que concluya, ella presentará a su equipo.

Reiteró que el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, formará parte del gabinete y ya trabajan en conjunto un programa de seguridad. Agregó que busca que los próximos titulares de las áreas de gobierno local estén comprometidos con el plan de trabajo.

La exalcaldesa adelantó que en sus primeros 100 días de gobierno presentará muchas acciones, pues indicó que no se trata de un cargo, sino de un encargo, por lo que se comprometió a arrancar su gobierno trabajando en favor de la capital.

Brugada Molina añadió que en agosto empezará su gira de agradecimiento por las 16 alcaldías. Por otro lado, sostuvo que sus temas fundamentales por atender es el agua, la seguridad y el bienestar para la ciudadanía.

“Voy a empezar con todo el 5 de octubre que tomo protesta, la seguridad es prioritaria, platicaremos en las mesas de transición acerca de los recursos públicos y con cuánto o de qué manera podemos ejercer algún recurso”, compartió.

Agregó que el último trimestre del año que le tocará gobernar no será fácil, pues no hay mucho presupuesto; sin embargo, hará todo lo que esté en sus manos para utilizarlo en favor de la ciudadanía.

“Justamente ahorita la tarea es ver con qué recurso vamos a concluir el año y para nosotros. Ya el próximo año podremos arrancar con recursos públicos, pero también vamos a elaborar la propuesta del presupuesto del próximo año, que es parte de las tareas de transición que tenemos pendiente”, mencionó.