Incapacidad y negligencia del Gobierno de CDMX en tema del agua contaminada, denuncia Lía Limón.

Lía Limón, candidata a la alcaldía de Álvaro Obregón por la coalición PAN, PRI, PRD, ha denunciado la incompetencia del Gobierno de la Ciudad de México en la solución del problema del agua contaminada que afecta a los residentes de la alcaldía Benito Juárez.

Según el Sistema de Aguas capitalino (Sacmex), la fuente de esta contaminación se encuentra en el pozo Alfonso XIII.

La candidata ha dejado claro que la alcaldía no tiene responsabilidad alguna en estos hechos y ha destacado la falta de mantenimiento por parte de Sacmex como el principal problema.

Según Limón, la demarcación no ha recibido ninguna inversión en los últimos años: "No tenemos ninguna facultad sobre ese pozo ni sobre ningún otro. Ellos no hacen nada, primero decían que el problema estaba en las cisternas de los hogares y ahora piensan que está relacionado con las industrias cercanas al pozo".

Limón ha advertido que esta situación representa un gran riesgo para la población debido a la negligencia de las autoridades centrales en la atención a los ciudadanos.

Como candidata de la coalición PAN, PRI, PRD, ha recorrido las colonias Molinos de Rosas, Alfalfar, Alfonso XIII y Santa María Nonoalco.

La candidata ha reafirmado que su principal objetivo como servidora pública es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Tras escuchar las peticiones y sugerencias de los vecinos, Limón ha afirmado que, con su apoyo y junto a Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, la alcaldía de Álvaro Obregón tiene un mejor futuro.

