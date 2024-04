Cruz Azul | ¿Por qué a Uriel Antuna no le gusta que le digan El Brujo? (VIDEO)

Días después de haber sido bautizado como cristiano, Uriel Antuna, futbolista de Cruz Azul, confesó que ya no le gusta su apodo de 'Brujo', pues considera que no va acorde con su nuevo momento espiritual.

El jugador de La Máquina señaló que le desagrada el sobrenombre de 'Brujo' porque es una palabra que se relaciona con hechicero. Sin embargo, el también seleccionado tricolor reconoció que hay cosas que no está en sus manos cambiarlas.

"Ya no me gusta ese apodo, porque al final de cuentas todos sabemos que un brujo es un hechicero. No me gusta a mi, pero hay cosas que yo no puedo cambiar", dijo Uriel Antuna en un video con el tiktoker Martín Juárez.

🧙🏻‍♂️ A Uriel Antuna ya no le gusta que le digan "Brujo".#CruzAzul pic.twitter.com/Ceo0T1lUdE — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) April 9, 2024

Fue el propio atacante de Cruz Azul el que compartió en sus redes sociales su bautizo como cristiano y aseguró que "Dios ha hecho en su vida un cambio fenomenal".

¿De dónde surgió el apodo de 'Brujo' para Uriel Antuna?

De acuerdo con Mediotiempo, el sobrenombre de 'Brujo' para Uriel Antuna surgió en el seno de la Selección Mexicana.

El motivo habría sido que su primera convocatoria se habría dado por la baja de tres futbolistas por lesión, por lo que algunos de los otros seleccionados bromearon con que el oriundo de Gómez Palacio, Durango, habría realizado un hechizo para jugar con el Tricolor.

A partir de ese momento, el narrador Christian Martinoli comenzó a referirse a Uriel Antuna como 'Brujo' en los partidos de México, lo cual se viralizó entre los aficionados al futbol.

¿Cuánto tiempo lleva Uriel Antuna en Cruz Azul?

Uriel Antuna disputa actualmente su quinta campaña con el Cruz Azul, equipo al que llegó en el Clausura 2022 procedente de Chivas, donde estuvo dos años.

A finales del 2021, el nombre del duranguense sonó fuerte como posible refuerzo de Cruz Azul y del América. Ninguna de las aficiones de estos clubes lo querían, pero el jugador terminó sumándose a las filas de los de La Noria.

Si bien no ha podido conseguir el anhelado título de la Liga MX desde su llegada a Cruz Azul, el desempeño de Uriel Antuna con los celestes ha sido bueno en términos generales.

El mundialista con la Selección Mexicana en Qatar 2022 es el goleador de La Máquina en el Torneo Clausura 2024 con siete anotaciones. Es sublíder de goleo del campeonato junto con Federico Viñas (León), Diber Cambindo (Necaxa) y Luis Amarilla (Mazatlán), pues todos ellos son superados por el venezolano Salomón Rondón, del Pachuca, quien lleva ocho dianas.

EVG