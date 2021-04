"Todos los indicadores en la CDMX van a la baja": Claudia Sheinbaum

Luego de que la Secretaría de Salud federal reportara un aumento de casos por COVID-19 en la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aclaró que tomaron los números de ingresos hospitalarios, aunque en las hospitalizaciones van a la baja.

Además, consideró que antes de agosto se planea el regreso a clases, aunque depende de la disponibilidad de las vacunas, pero prevén realizar actividades previas para ir avanzando en el tema, además de que se planea dialogar con los maestros para no realizar actividades sin su consentimiento.

En conferencia dijo que de la semana anterior a esta, aumentó 3 por ciento el ingreso de hospitalizaciones pero no es un número que ponga en alerta a la capital ya que todos los indicadores continúan a la baja.

“Entre la semana anterior y esta semana aumentaron los ingresos, pero puede ser por el llamado de hospitalización temprana que se hizo, pero estamos por debajo de los números que tuvimos en octubre pero en general hay una tendencia a la baja”, destacó.

La mandataria local explicó que la Secretaría de Salud tomó el dato de los ingresos hospitalarios, “pero podemos decir que hubo un incremento pero en las hospitalizaciones van a la baja. Hasta ahora no tenemos indicadores completos que nos digan que vamos al alza, aunque no podemos decir que no los haya ya que apenas se están viendo los de Semana Santa”, aseveró.