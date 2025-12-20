¡Abrígate bien! activan doble alerta por bajas temperaturas en la CDMX este 21 de diciembre

Emite alertas Naranja y Amarilla en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) activó este viernes las alertas Naranja y Amarilla ante el pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y la mañana del domingo 21 de diciembre, con el objetivo de prevenir riesgos a la salud de la población.

¿Cuáles son las alcaldías en las que se activaron las alertas?

Alerta Naranja

Considerada de riesgo importante, esta alerta se aplicará principalmente en la Alcaldía Tlalpan.

Se esperan temperaturas mínimas de 1 a 3 grados centígrados durante la madrugada.

Existe la posibilidad de heladas entre las 00:00 y 08:00 horas, lo que aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias y afectaciones por exposición al frío.

Alerta Amarilla

Indica un riesgo moderado y afecta a las alcaldías de:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

Las temperaturas previstas oscilan entre 4 y 6 grados centígrados en el mismo periodo.

Recomendaciones de Protección Civil

Las autoridades hicieron un llamado a la población para extremar precauciones ante las bajas temperaturas, incluyendo:

Abrigarse adecuadamente con varias capas de ropa, preferentemente de algodón o lana.

Proteger la piel con cremas humectantes y mantenerse hidratado.

Evitar cambios bruscos de temperatura , que pueden afectar el sistema respiratorio y cardiovascular.

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico.

Mantener ventilados los espacios al usar calentadores o chimeneas para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

En caso de emergencia, comunicarse al 911, al Locatel 5658 1111 o a la línea de la SGIRPC 5568 32222.

La SGIRPC mantiene vigilancia permanente y se recomienda a los habitantes de la Ciudad de México seguir las actualizaciones oficiales a través de sus canales digitales para estar informados sobre cambios en el pronóstico o la ampliación de alertas.

