'Esta institución no espía a personajes políticos, ni a ninguna persona', responde Fiscalía de CDMX a NYT

"Esta institución no espía a personajes políticos, ni a ninguna persona, por el contrario, investiga con fines exclusivamente jurídicos", aseguró la Fiscalía de la Ciudad de México en respuesta a una publicación en The New York Times.

De acuerdo con el diario estadounidense, la Fiscalía de la CDMX exigió a Telcel registros telefónicos de al menos tres alcaldes de la capital e integrantes de Morena, entre ellos Horacio Duarte.

Mencionó que el espionaje comprendería desde 2021 y hasta principios de este año, no sólo incluyó a opositores, sino a aliados del partido gobernante, Morena.

Detalló que la institución mandó investigar las líneas telefónicas de figuras de la oposición y de Morena en la zona metropolitana, como el panista Santiago Taboada Cortina –quien aspira a gobernar la ciudad— o la senadora Lilly Téllez, pero también de Higinio Martínez Miranda y Horacio Duarte Olivares.

"La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ordenó a la empresa referida los registros telefónicos de políticos y funcionarios, como lo señala el medio señalado", añadió la FGJCDMX.