FGJ-CDMX investiga ataque a miembros de la comunidad LGBT+ afuera de bar Rico Club

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que investiga el ataque a miembros de la comunidad LGBT+, quienes fueron agredidos el pasado 11 de julio en un bar de la alcaldía Cuauhtémoc.

Tras conocer del ataque, el cual fue difundido a través de redes sociales, la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Grupos de Atención Prioritaria (FIDAGAP), de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, inició por noticia criminal la indagatoria correspondiente.

De acuerdo a reportes previos, al menos tres hombres fueron atacados con palas y piedras por un grupo de personas que también los agredió de manera verbal. Las personas resultaron con dedos y tabiques rotos y diversas partes del cuerpo golpeadas.

El agente del Ministerio Público, adscrito a la citada Fiscalía, trabaja en la localización de las víctimas a efecto de que presenten la denuncia respectiva. Para ello, la FGJ-CDMX solicita el apoyo de la ciudadanía, en caso de contar con información de contacto de las personas agraviadas.

La gente de Rico le abrió las puertas y lo resguardó. Esto lo vio una patrulla y no hizo nada. Después se acercó, no hicieron nada y se fueron. Fue entonces cuando, De Rico, salieron varias personas (mis amigos calculan entre 10 y 15) con piedras y hasta una pala para golpearlos. — G Arnauda (@GArnauda) July 12, 2022

Bar condena discriminación y violencia; colaboran con autoridades en el caso

A través de sus redes sociales, el bar Rico Club señaló que se pusieron a disposición de las autoridades para esclarecer lo sucedido el pasado 11 de julio. Aseguraron que en su establecimiento no toleran la violencia: "el altercado y golpes que sufrieron no ocurrieron al interior de nuestras instalaciones y no apoyó ni participó ningún integrante o colaborador", precisaron.

FBPT