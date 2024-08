Iztacalco registra récord de casos de violencia familiar en siete años

La alcaldía Iztacalco, gobernada por el morenista Armando Quintero Martínez, registró sólo en el primer semestre del año en curso tres mil 186 indagatorias por violencia familiar, la cual es la cifra más alta desde 2018, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Los datos muestran el número de carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la demarcación fueron dos mil 484 en todo 2022. En lo que va de 2024, mayo, el mes de las madres, fue el de mayor casos con 603.

Sofía, quien reside en la colonia El Rodeo y prefirió ser nombrada de esa manera por motivos de seguridad, contó a La Razón que en 2021 sufrió tocamientos y agresiones verbales por parte de uno de sus tíos. Al principio, dijo, la situación era confusa pues Antonio nunca había mostrado señales o actitudes similares.

La joven de 19 años explicó que creció cercana a su tío, a pesar de la diferencia de 16 años de edad. Recordó que jugaban, salían de paseo, compartían música, películas, entre otras cosas, por ello, cuando empezó la agresión estaba confusa.

“La primera vez puso su mano en mi rodilla durante una comida familiar, nadie vio nada, porque lo hizo debajo del mantel, nunca mostraba ese tipo de afecto, lo consideraba como un hermano mayor con el que me llevaba pesado, me inquietó por un momento, pero no le tomé importancia”, platicó.

Sofía explicó que a partir de ese día, cuando tenía 16 años, la relación con Antonio cambió y de un momento a otro la halagaba, algo que nunca hacía, pero pensó que se trataba de afecto de familia.

Conforme pasaron las semanas ella percibió que él se acercaba de una manera “extraña” que le causaba incomodidad. Lamentó que, en vez de ponerle un alto en ese momento, se sintió culpable al pensar que malinterpretaba las cosas.

“Hoy en día ya puedo darme cuenta de que sus acercamientos nunca fueron normales, pero era una niña en crecimiento y no sabía lo que pasaba, empezaron a pasar cosas con mi cuerpo y su mirada hacia mí era distinta, trataba de usar ropa grande para evitar que se me quedara mirando”, expuso.

Después de semanas de convivir ya de manera forzada, Antonio manoseó a Sofía mientras estaban solos en su domicilio, aprovechó que nadie más de la familia estaba en el lugar y tuvo que luchar un par de minutos para zafarse de él.

De acuerdo con el artículo 201 del Código Penal de la Ciudad de México, entre los distintos tipos de violencia familiar está la que se enmarca en la sexual, la cual es aquella que ponga en riesgo la salud psicosocial de la persona afectada.

La ley establece que a quien cometa este delito se le impondrá una sanción de entre uno a seis años de prisión; además, el victimario pierde los derechos como la patria potestad, tutela y alimentos.

A Sofía le tomó meses confesar los hechos a su familia, pues se sentía avergonzada y temerosa de que no le creyeran, pero cuando lo hizo recibió el apoyo de sus padres, por lo que acudieron a un Ministerio Público cercano a su domicilio.

“Siempre me dio pena decir lo que mi tío me hacía, porque nos llevábamos muy bien, creí que me iban a decir que lo provoqué o que yo causé todo, pero quien sí lo hizo fue la gente del Ministerio Público, cometí el error de decir que teníamos una buena relación y de ahí no paró la revictimización ese día.

“Me hicieron muchas preguntas, me dijeron que si era de esas niñas feminazis que se quejaban de todo, que les mostrara los moretones cuando claramente le dije que me tocó, eso fue razón suficiente para no acudir ni confiar nunca en las autoridades”, expuso.

El pasado 25 de marzo, Quintero Martínez, quien está por terminar su segundo periodo en Iztacalco, emitió un mensaje en redes sociales acerca de la importancia de implementar acciones para salvaguardar a mujeres y niñas.

“El 25 de cada mes nos recuerda sobre la importancia de implementar acciones urgentes para que las niñas y mujeres vivan libres de violencia. Generemos ambientes familiares y sociales de respeto y prevención de cualquier violencia”, dijo.

Los datos del SESNSP muestran que la violencia familiar incrementó 92.3 por ciento al pasar de mil 260 indagatorias en 2018 a dos mil 424 en 2023. Esto ha ocurrido durante el mandato del morenista, cuyo primer gobierno fue de 2018 a 2021 y el segundo, de 2021 al presente.

Los datos incluyen los casos de hombres y mujeres víctimas, pero este tipo de agresión afecta más a mujeres y niñas.

En 2023, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal indican que, en México, la violencia familiar afectó a 22 mil 271 niñas de entre 0 a 17 años, mientras que en el caso de los niños la cifra fue de 12 mil 662.

ATENCIÓN AL PROBLEMA. La coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Sayuri Herrera Román, comentó a este diario previamente que en la coordinación de delitos de género hay siete fiscalías, entre ellas, la de Investigación del Delito de Violencia Familiar.

“En la unidad de Violencia Familiar estamos por inaugurar públicamente, porque ya funciona en los hechos, nuestra unidad contra violencia vicaria, hace como un mes se publicó el tipo penal, nosotros ya tenemos la unidad para la investigación de violencia vicaria en la Fiscalía de Violencia Familiar”, dijo.

La subsecretaria de Desarrollo Institucional de la SSC, Marcela Figueroa, informó en julio pasado que la línea de emergencia *765 ha atendido más de 188 mil llamadas de emergencia relacionadas con violencia contra las mujeres y ha puesto a disposición ante el Ministerio Público a 6 mil 455 agresores.