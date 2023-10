Iztapalapa y GAM, las alcaldías con más desapariciones en la CDMX

Laura Guzmán vivió la pesadilla de muchas madres en México. Luego de un año y cuatro meses de buscar a su hijo René, en el 2002 le informaron que el cuerpo del joven de 17 años estaba en el Servicio Médico Forense (Semefo).

Ese episodio marcó la vida de la mujer, por lo que decidió unirse a diversos colectivos para apoyar a otras mujeres que sufren la ausencia de sus hijos.

“Es una impotencia que no te imaginas. Primero, ver que no llega; luego pasan los días, meses, años y nada. Mi coraje más grande era con las autoridades porque, cuando intenté reportar su desaparición, me dijeron que esperara 72 horas; ese tiempo pudo haber marcado la diferencia”, recordó Laura.

En memoria de René, su madre ofrece palabras de aliento a otros padres de familia que pasan por la misma situación de desaparición de sus hijos y los convoca a insistir ante las autoridades: “Yo siento que quedé en deuda con mi hijo; debí aferrarme más a que la fiscalía me atendiera, por eso voy a las marchas y colectivos, porque, aunque es muy triste ver la cantidad de casos que hay, se siente el apapacho del sentimiento compartido”.

En esta crisis de ausencia de personas, de acuerdo con diputados del PAN, las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa concentran el mayor número de desaparecidos en la capital, con 676 y 774 personas, respectivamente, entre el 2018 y el 2023.

El legislador Héctor Barrera Marmolejo indicó que, de acuerdo con cifras oficiales, en la Gustavo A. Madero, alcaldía gobernada por el morenista Francisco Chíguil, han desaparecido 402 hombres y 274 mujeres, mientras que en Iztapalapa, con Clara Brugada al frente, se ausentaron 469 hombres y 305 mujeres.

Gráfico

El panista lamentó que sean los jóvenes quienes encabecen las estadísticas de personas desaparecidas, ya que la mayoría de las personas en esta situación está entre los 15 y los 29 años: “Vemos que somos la entidad con más desaparecidos, tenemos que estar siempre de lado de las víctimas del delito de personas desaparecidas”, expuso.

Al respecto, la diputada panista Luisa Gutiérrez especificó que dichas alcaldías suman un total de mil 123 desaparecidos, de los aproximadamente cuatro mil 600 casos que hay en la capital; es decir, ambas demarcaciones significan casi una cuarta parte (24.4 por ciento) del total que se tiene registrado.

Añadió que las personas que han iniciado las carpetas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México incurren en omisión, falta de seguimiento y no hay oportuna investigación para tener claridad sobre el paradero de las víctimas.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, de enero a septiembre del 2019 se documentó la desaparición de 52 personas en la Gustavo A. Madero y para el mismo periodo del 2023 se reportaron 182 casos, lo que representa que los casos se multiplicaron 3.5 veces (250 por ciento) en ese periodo de nueve meses durante el sexenio.

La colonia Magdalena de las Salinas de la GAM destaca como foco rojo, al ser la que ha reportado más desaparecidos en la demarcación. Tan sólo en lo que va de este año, con corte en septiembre, se notificó de 11 personas, de las cuales tres son mujeres y ocho hombres.

Por lo que respecta a Iztapalapa en lo que va del 2023, de igual manera con corte a septiembre, se han reportado 242 personas desaparecidas, mientras que en el mismo lapso del 2019 fueron 63 víctimas. Esto es, un crecimiento de 3.84 veces (284 por ciento).

Las colonias de esta demarcación con más personas extraviadas son la Central de Abasto, con cuatro casos de hombres; Santa María Aztahuacán, con tres mujeres, y Chinampac de Juárez, con seis casos reportados.