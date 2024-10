Janecarlo Lozano da una semana a 50 'chelerías' en la GAM para cambiar de giro

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, informó que quienes tienen una "chelería" en la colonia Cuchilla del Tesoro, deberán cambiar el giro de sus negocios y les dará apoyo para que puedan solventar sus gastos.

Durante el arranque de obras del Sendero Seguro en la colonia antes mencionada, el alcalde refirió que en la zona se tienen contabilizadas 50 "chelerías" que venden sus productos a menores de edad.

Pide que cambien giro por "un negocio que haga bien"

"Tenemos 50 chelerías en la colonia, a estos establecimientos les vamos a avisar que tienen una semana para retirarse. Les vamos a entregar un programa y un estímulo para que cambien las chelas por una cremería, por una tortillería, por un negocio que le haga bien", dijo.

Janecarlo Lozano aseguró que se garantizará que quienes tengan una "chelería" no se queden sin su negocio , sino que sea alguno que no cause daños a los habitantes de la demarcación, pues señaló que este tipo de giros mercantiles pueden llegar a incitar a la violencia o al desorden público.

Lozano va por tapar baches, rehabilitar calles, instalar luminaria...

Añadió que se construirán 100 Senderos Seguros en toda la alcaldía y el primero será en la avenida Cuchilla del Tesoro, donde se rehabilitarán un kilómetro y medio de la vialidad.

Las obras contemplan una remodelación integral desde la calle Oriente 14 a la calle Poniente 15, donde se colocarán 116 postes de alumbrado público, además del cambio de 85 luminarias de 150 watts.

A ellos se suma la aplicación de 16 mil metros cuadrados de pintura en 232 fachadas, cada vecino tuvo la oportunidad de elegir el color de su vivienda de una paleta de diez colores; además, se plantarán más de 100 árboles frutales y se taparán 85 baches en la vialidad y más de 300 baches en la colonia.

"Le instruyo al comisionado de seguridad que a partir de este momento permanentemente por lo menos tengamos 30 elementos de la policía cuidando a los vecinos de Cuchilla del Tesoro, recorriendo cada calle, haciendo codificaciones, tocando las puertas que los vecinos”, comentó el edil maderense.

