Jóvenes se vacunan con la esperanza de volver a la normalidad

José Antonio, un joven de 20 años, se levantó temprano este martes para recibir la vacuna contra Covid-19 en la capital del país. Después de 18 meses de pandemia, recibir la dosis representa “mucha esperanza” y alegría, pues sabe que poco a poco podrá recuperar los hábitos que dejó atrás, a principios del 2020, antes de que se detectara el primer caso del virus de Wuhan, China. Desde volver a ver a “los amigos que no he visto en meses” y “salir al trabajo y a la calle con más seguridad”, son algunas de las actividades que este joven ansía retomar “sin el miedo que nos dejó este virus, con más tranquilidad de que estamos avanzando”.

A las 9:00 horas, una fila de cientos de personas mayores de 18 años ya esperaban para recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik V afuera del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, uno de los tres módulos que las autoridades abrieron en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El servicio arrancó en ese momento, pero desde horas antes ya se podía ver a los primeros jóvenes que acudieron al lugar por su vacuna.

Hubo quienes fueron solos, pero también grupos de amigos y parejas que se hicieron compañía. Afuera del centro cultural, algunas madres y padres también esperaban a sus hijos.

Con la premisa de que al cabo de esta semana al menos el 83 por ciento de la población capitalina mayor de edad ya tenga por lo menos la primera dosis del biológico -de acuerdo con con Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum-, a partir de ayer y hasta el próximo domingo se inoculará a los jóvenes de 18 años a 29 años de seis de las 16 alcaldías capitalinas: Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Tlalpan e Iztacalco.

Gráfico

En las primeras cuatro se aplica la vacuna rusa Sputnik V, mientras que en Tlalpan e Iztacalco (en esta última la aplicación arranca hoy miércoles) se aplicará la vacuna china Sinovac.

Para Andrea Cruz, de 25 años, aplicarse la vacuna implica “una gran responsabilidad” con su salud y la de todos los ciudadanos; “es como el cubrebocas, el ponerse gel; es brindarle una atención a los demás, no nada más a uno, así es con la vacuna, hay que ponérsela para uno, para su familia pero, al mismo tiempo, es la única forma de cuidarnos a todos, de hacer algo para volver a la normalidad”, comentó a La Razón.

A las 10:20, Joseline, de 27 años, después de poco más de una hora entre el tiempo que hizo en la fila y alrededor de 30 minutos que esperó después de la aplicación de la dosis, salió “contenta” del módulo de vacunación. “Fue bien rápido y (el personal) fue muy amable”, aseguró, al explicar que se siente “afortunada” de haber llegado a este momento.

“Tuve la mala fortuna de perder gente querida, seres queridos, amigos; entonces recibir la vacuna me da mucha alegría. No podemos olvidar que hay quienes no llegaron a este momento y no bajar la guardia, porque no ha terminado, y ser jóvenes no significa que no te pasa nada, ya lo vimos”, advirtió.

Antes del mediodía, cuando aún quedaban más de seis horas antes de que el primer día de la jornada de vacunación concluyera, con el cierre de los módulos previsto para las 16:00 horas, las filas no cesaban.

Gráfico

La afluencia era continua y ordenada, y el flujo entre los muchachos que entraban con folder en mano, ficha verde y cubrebocas, y los que salen ya inoculados, no se detenía.

No en todos los módulos se vio el mismo orden. En el que se colocó en la Unidad de Congresos del Centro Médico Siglo XXI, para los residentes de la alcaldía Benito Juárez, la afluencia superó las expectativas. Para la tarde, las autoridades informaron que acudieron al menos 25 por ciento más jóvenes de lo que se esperaba, ya que hubo quienes no respetaron el calendario de aplicación, que para este martes únicamente incluía a los jóvenes con apellidos de la A a la C.

En este módulo, la espera para algunos fue de hasta una hora y media, debido a las largas filas que se generaron.

Sin embargo, la gran afluencia provocó caos vial en las avenidas aledañas, debido a que la fila de jóvenes invadió un tramo del carril lateral del Eje 3 Sur, lo que ocasionó que la circulación vial fuera lenta.

Para las 14:00 horas, dos horas antes del cierre estimado, en la ciudad ya se habían aplicado 78 mil 253 vacunas, esto es el 64 por ciento de la meta prevista para el primer día de la jornada.

El humor y la alegría no quedaron de lado en algunos módulos. En Campo Marte, donde se colocó la vacuna a los residentes de la alcaldía Miguel Hidalgo, no faltaron quienes acudieron por su dosis disfrazados de diversos personajes de la televisión.