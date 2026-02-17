Temblor en México HOY 17 de febrero: Noticias AL MOMENTO de sismos

Esta es la actividad sísmica de hoy, 17 de febrero.

México está ubicado en una zona de alta sismicidad, por lo que son frecuentes los movimientos telúricos, especialmente en la zona sur (Guerrero, Chiapas y Oaxaca), así como la zona centro del país, donde se ubica la capital mexicana.

Por ello, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) lleva un monitoreo de todos los sismos que se registran en territorio nacional, desde los más fuertes hasta aquellos más pequeños, es decir, con magnitud menor a 3.0, considerados microsismos, los cuales son frecuentes en la Ciudad de México.

Imagen ilustrativa de un sismógrafo. ı Foto: Adobe Stock

Aunque todo el tiempo ocurren sismos —pues son parte de la naturaleza del movimiento de las placas tectónicas—, solo algunos requieren atención especial por su repercusión en el territorio del estado donde se originó o de las entidades cercanas.

Estos son todos los sismos registrados hoy 17 de febrero.

¿Qué sismos se han registrado en México HOY 17 de febrero?

La actividad sísmica en México este martes 17 de febrero ha sido intensa. Comenzó con un sismo magnitud 4.0 registrado a las 02:00 horas, localizado 78 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 78 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 17/02/26 02:00:44 Lat 16.01 Lon -98.70 Pf 6 km pic.twitter.com/a2qlJwdKeQ — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 17, 2026

Posteriormente, se registró otro sismo de igual magnitud, a las 04:25 horas, localizado 79 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 79 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 17/02/26 04:25:31 Lat 16.02 Lon -98.71 Pf 16 km pic.twitter.com/OEoKdZdhb9 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 17, 2026

Minutos después, a las 04:32 horas, se registró otro sismo magnitud 4.1, localizado 70 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 70 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 17/02/26 04:32:02 Lat 16.04 Lon -98.63 Pf 5 km pic.twitter.com/Y3nl483kug — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 17, 2026

Poco después, a las 04:35 horas, se registró otro sismo magnitud 4.1, localizado 76 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 76 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 17/02/26 04:35:26 Lat 16.03 Lon -98.68 Pf 9 km pic.twitter.com/GwPMOytXP2 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 17, 2026

Finalmente, a las 05:03 horas, se registró otro sismo magnitud 4.0, localizado 78 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 78 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 17/02/26 05:03:09 Lat 16.00 Lon -98.69 Pf 16 km pic.twitter.com/7ZYduFNszN — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 17, 2026

Después, se registró un sismo 4.2, a las 05:28 horas, localizado 53 kilómetros al noreste de Unión Hidalgo, Oaxaca.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 53 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX 17/02/26 05:28:36 Lat 16.65 Lon -94.37 Pf 116 km pic.twitter.com/auoQB30SbF — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 17, 2026

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registra todos los movimientos telúricos ocurridos en territorio nacional, por lo que se espera que se actualice la información a lo largo del día.

Por otro lado, el SSN informó que, al corte de las 20:00 horas del lunes 16 de febrero, se han registrado seis mil 983 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, el 2 de enero, la más grande de magnitud 5.0.

Hasta las 20:00 horas del 16/febrero/2026 se han registrado 6,983 réplicas del sismo de M 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero el 2/enero/2026, la más grande de magnitud M 5.0 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 17, 2026

¿Qué hacer en caso de sismo?

Un sismo es un evento impredecible, por lo que más vale conocer las medidas de prevención para llevar a cabo antes, durante y después de un episodio de este tipo.

Antes:

Establecer un plan de emergencia familiar y ubicar zonas seguras y rutas de evacuación

Revisar y asegurar muebles u objetos que puedan caer

Tener a la mano un botiquín , linterna, radio a pilas y documentos importantes

Participar en simulacros y prepararse para mantener la calma

Durante:

Mantener la calma y, en caso de poder evacuar, protegerse, preferentemente bajo una mesa resistente

Alejarse de ventanas, vidrios , puertas y objetos que puedan caer

No usar elevadores ni salir corriendo ; si va en vehículo, detenerse en lugar seguro y quedarse dentro

Seguir el plan de emergencia establecido y ayudar a personas vulnerables

Después:

Revisar si hay heridos y brindar primeros auxilios si es necesario

Evitar caminar descalzo o en lugares oscuros ; controlar fugas de gas, agua y electricidad

No usar fósforos o llaves eléctricas ; usar linternas a pilas para iluminarse

Estar informado por medios confiables , colaborar con autoridades y evitar difundir rumores

Revisar la seguridad estructural del lugar antes de volver a entrar

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am