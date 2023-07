JusticiaparaZeus. Piden en redes sociales que ladrón que asesinó a perrito no sea liberado

Zeus fue asesinado tras heroicamente defender a su dueño de un asalto en las calles de la alcaldía Cuauhtémoc, donde el ladrón le disparó al perrito, luego de que éste lo mordió.

De acuerdo con la denuncia de Resistencia y Defensa Animal Colectivo, el asesinato del perrito Zeus ocurrió sobre Eje Central y Manuel González la tarde del pasado 21 de julio.

Su dueño, el señor José Luis, contó llorando que el delincuente llegó a robarle sus pertenencias, pero Zeus frustró el asalto, por lo que el ladrón le disparó al perrito sólo porque lo defendió.

"No se vale, no se vale hermano. Ese chavo nos quiso robar y luego llegó con una pistola y nos balaceó, hermano; eso no es justo, todo por defenderme, hermano", expresó con impotencia el señor José Luis.

El dolor, la impotencia, pobre. Por favor ayudalo a hacerse viral para que el desgraciado qué mato a Zeus pagué las consecuencias de sus actos #JusticiaZeus

Tras el asesinato de Zeus, en redes sociales, ciudadanos han exigido con el hashtag #JusticiaParaZeus, que la muerte del perrito no quede impune y que se le dé todo el peso de la ley al responsable de este crimen.

Además, algunos usuarios pidieron se den penas más severas por el asesinato o maltrato a animales, que cada vez son más comunes y algunos de estos crímenes son muy crueles como el ocurrido con Scooby, perrito que fue lanzado a un cazo de aceite hirviendo.

El maltrato animal es antesala de la violencia social que escala hasta lastimar a seres humanos.#JusticiaParaZeus † 💔🐾

Detienen al asesino de Zeus



El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se logró detener al responsable del asesinato de Zeus. En un video, indicó que se trata de Edgar "N", de 41 años de edad, quien luego de intentar asaltar a la víctima, regresó con un arma de fuego y disparó contra el perrito.

"Gracias a una denuncia ciudadana y al C5 de la CDMX, la SSC detuvo a una persona que cobardemente mató a un perrito indefenso en la calle. Estas personas siempre buscan escalar la violencia, y lastimar en ocasiones a seres humanos", escribió en su cuenta de Twitter.

Colocan altar para recordar a Zeus

Luego de su muerte, vecinos y el señor José Luis colocaron un altar con flores, una foto de Zeus y veladoras para recordar su acto heroico y es que según sus testimonios él era un perrito muy noble y amigable, que no hacía daño a nadie y no merecía ser asesinado.

Por ello, exigieron a las autoridades de la Ciudad de México que no dejen en libertad al responsable del homicidio de Zeus.

Un pequeño homenaje a un Gran Ser sintiente, #Zeus, un héroe que dio su vida por salvar a su humano.

Un pequeño homenaje a un Gran Ser sintiente, #Zeus, un héroe que dio su vida por salvar a su humano.

Ojalá y pronto se implementen penas más severas a quien dañe a un animal. #JusticiaParaZeus #NoMasMaltratoAnimal

Cabe señalar que la partida de Zeus logró que el señor José Luis pudiera reencontrarse con su familia a la que no veía por más de 10 años.

Los familiares del señor José Luis, que llevaban varios años sin verlo y lo buscaban desde hace tiempo pudieron reconocerlo tras darse a conocer la muerte de Zeus.

Según los vecinos, el señor José Luis es bien conocido por la zona, ya que siempre está trabajando en compañía de sus perros.

