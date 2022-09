Ken Salazar llama "presidenta" a Sheinbaum por error, luego rectifica.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, llamó "presidenta" a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, este lunes, durante una conferencia de prensa.

Sin embargo, más tarde, aclaró que de esa forma es como se nombra a los alcaldes en Estados Unidos, y advirtió que en la política de México "no se mete".

" No, no, no, yo no me meto en eso, yo no me meto en eso . A veces a las alcaldesas les dicen presidentas, ¿no?", expresó, tras ser cuestionado durante la conferencia.

Y añadió: "la Ciudad de México tiene un lugar único que es gobernadora, pero también es Jefa, yo nada más le digo Jefa, en la política de México no me voy a meter yo".

El error ocurrió durante una conferencia que tuvo lugar en la nueva sede de la embajada de Estados Unidos en México, localizada en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la que se dio a conocer los acuerdos a los que llegaron ambos países respecto a las medidas de mitigación para el nuevo inmueble.

"Todavía no tenemos el día fijo cuando se va a abrir, ojalá con la ayuda de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno y los vecinos, vamos a llegar a un tiempo donde sí se puede abrir ya", indicó el embajador, al referirse a la fecha de apertura de la nueva sede de la embajada del país vecino en nuestro país.

