Ladrones roban llantas de coche estacionado en Chalco (VIDEO)

En cuestión de minutos, tres sujetos robaron las cuatro llantas de un coche que se encontraba estacionao en el municipio de Chalco, Estado de México.

Los hechos fueron captados en un video difundido en redes sociales, donde se aprecia el momento en el que los ladrones llegaron al lugar en un coche negro para hurtar las llantas de un vehículo blanco.

Uno de los delincuentes portaba un arma de fuego y se puso a vigilar la zona, mientras sus dos acompañantes sacaban los rines para poder sustraer las llantas.

En el clip también se aprecia el momento en el que una persona salió para confrontar a los ladrones, pero uno de ellos lo amenazó con un arma y le pidió que se mantuviera alejado, por lo que procedieron con el robo.

Según el usuario que compartió el video, policías locales ignoraron su denuncia, debido a que le indicaron que esta no era procedente debido a que al momento del robo no había nadie dentro del vehículo ni hubo personas lesionadas; por ello, la tipificación como hurto no procede, le indicaron.

