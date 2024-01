Las, les y los jóvenes son el corazón de la Cuarta Transformación, afirma Clara Brugada

El corazón de la Cuarta Transformación es de jóvenes, ellas, elles y ellos son actores protagónicos de la transformación, porque con su creatividad y alegría llenan de vitalidad a la ciudad y al país, expresó Clara Brugada Molina, precandidata única a la jefatura de Gobierno por la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México.

Ante 500 jóvenes que acudieron al Club de Periodistas, Clara Brugada señaló que el Gabinete de Juventudes representa la diversidad y la riqueza de la Ciudad de México, “el mejor ejemplo de la capacidad y voluntad que tienen las, los y les jóvenes para involucrarse en la política y de su compromiso con la transformación”, y muestra su entusiasmo para alcanzar una ciudad que cuide a todas las personas y las comunidades.

Consideró que es momento de reconocer sus contribuciones y participación en la sociedad, así como sus capacidades y necesidades. Por ello, agregó, “el corazón de la Cuarta Transformación es de jóvenes, porque heredamos de los jóvenes una lucha histórica de transformación en esta ciudad y en este país”.

La precandidata recordó que a los 19 años tomó “la decisión más importante de mi vida: combatir las desigualdades y la pobreza”, cuando decidió irse a vivir a una comunidad llena de carencias en la periferia de la ciudad. “Por eso cuando veo a los jóvenes ser apasionados y luchar por sus ideales, eso me emociona mucho”.

Insistió en que las juventudes son actoras protagónicas de la transformación, porque con su creatividad y alegría llenan de vitalidad a la ciudad y al país. “Optaron porque el país y la ciudad tuvieran un proyecto de izquierda, y hoy estamos convencidos de que se va a continuar construyendo el segundo piso de la transformación con la lucha de las juventudes”.

Reiteró que el movimiento que ella encabeza en la Ciudad de México quiere que se continúe trabajando con y para las juventudes, que siga habiendo acceso universal a la educación, seguir creando preparatorias y universidades como lo hizo Claudia Sheinbaum. Se pronunció por una juventud con educación y capacitación, con oportunidades de desarrollo y una adecuada inclusión en el mercado laboral.

“Queremos una juventud empoderada, diversa e incluyente, con pleno ejercicio y respeto de sus derechos y el desarrollo de su identidad”, agregó Brugada Molina, “una juventud que se apropie del espacio público, con seguridad y con un sistema de movilidad que les permita ejercer plenamente el derecho a la ciudad”.

Invitó a impulsar una juventud con derecho a la esperanza, pues los jóvenes son la fuerza, la energía, la creatividad, la alegría e incentivan el desarrollo cultural, “por lo que una ciudad sin jóvenes es una ciudad sin vida”, y reiteró su convicción de que “la Ciudad de México seguirá siendo la capital progresista, la capital de avanzada, de los derechos y libertades. Será la utopía de nuestra gran nación”.

En el encuentro intervinieron representantes de algunas de las comisiones que integran el Gabinete de Juventudes, como Julio César Rico, de la comisión de combate a las desigualdades, quien expresó que las juventudes están listas para edificar el segundo piso de la transformación y apoyar para que siga el bienestar para quienes más lo necesitan. “Es tiempo de no estigmatizar, no discriminar y sobre todo no criminalizar. Apostarle a refrendar el compromiso y credibilidad en las juventudes”. Agradeció que se tome en cuenta a los jóvenes, y manifestó que Clara Brugada “no está sola, las juventudes y el barrio completamente la respaldamos”.

Por su parte, María José Alonso (Majo) Soberanis, integrante del equipo de vocería, reconoció que “la 4T nos permitió desarrollar un proyecto de vida sin importar de dónde venimos”, pero expuso que la juventud enfrenta retos como la vivienda. Consideró necesario convencer a todos lo jóvenes “que nuestro movimiento nos necesita bien organizados, conscientes y listos para lo que viene. Tenemos cinco meses para defender la transformación impulsada por López Obrador, la ciudad de las libertades que construyó Claudia Sheinbaum y apoyar a Clara para que gane la Ciudad de México”.

Camila Luna, de la comisión de derechos de la diversidad sexual, expresó que “Clara nos inspira por su lucha” y que las juventudes “somos determinantes del presente y del futuro”, y añadió: “Clara Brugada, con quien he compartido muchos momentos combativos feministas, y que nos ha enseñado a muchas mujeres a luchar desde jóvenes, a ser rebeldes, es un ejemplo de transformación”, pues con ella las mujeres trans tienen un espacio seguro, en la lucha que están emprendiendo, “la derecha jamás va a velar por ustedes como Clara lo ha hecho por nosotras”.

Ximena Molina, de la vocería de jóvenes, llamó a convencer y organizar a ese sector de la población para que dejen de ver en la política un camino indigno para las grandes causas. “Hay que decirles que sus dolores son políticos, que los debe atender el Estado” y elegir a una persona que quiera servir a la gente, “atender nuestras demandas hasta que alcancemos la felicidad, y esa opción es la compañera Clara Brugada”, con ella se van a impulsar “políticas públicas para transformar nuestras vidas en certeza por el porvenir”.

Finalmente, Gabriel Rosas, también de la vocería del gabinete, dijo que existe mucho talento en las juventudes de la ciudad y que estas no van a permitir que la derecha se instaure en la capital del país, “no vamos a permitir que impere la corrupción ni el cártel inmobiliario. Vamos por una ciudad de utopías, de sistema público de cuidados y de senderos seguros, y quien lo garantiza es Clara Brugada”, porque sólo existen dos caminos: “el de las utopías y el del cártel inmobiliario y la corrupción”.

Integran el Gabinete de Juventudes, en el rubro de vivienda, Xóchitl Reyna y Nicole Reyes; en el tema de derechos laborales, Edgar Alfonso Ruiz Torres y Luis Alejandro Ángeles Velázquez; en materia de medio ambiente y recursos naturales, Jimena Silva Pastrana, Julio Emilio Rosas Reyes y Juan Martín Reyes Espino, mientras que en derechos de las mujeres estarán Brenda Jiménez Soto, Ana Karen Martínez Sarabia y Greta Rosas Santibáñez.

También participan Sofía Vélez y Camila Luna en el rubro de derechos de la diversidad sexual; Iris Atenas Gutiérrez Sánchez y Mariana Ethel Moore Arias en cuestión de salud; Alondra Olivos Cruz, Uriel Mancilla Tosqui, Irwin Arreola Rodríguez, Miguel Medina Reza, Sebastián Monjaras Feria, Carol Carballo López, Julio César Rico Serrano y Mayté Camacho Flores en materia de combate a las desigualdades.

En cuanto a educación, se encuentran César Balcázar, Pablo Rojas, Ricardo Arellano, Michel Muñoz Morales, Amaury Ramírez Castro y Atziri Rocha; en movilidad trabajarán Miguel García y Adrián Chavarría, en tanto que en deporte y cultura lo integrarán Sabrina Tenopala, Alejandra Segura Esqueda, Homero López Santiago, Jazmín Salgado, Yered Badillo, Héctor Munguía y Jessica Jazmín Vázquez Hernández.

Finalmente, la vocería será coordinada por Gabriel Rosas, apoyado por María Torres, Ximena Molina, María José Alonso Soberanis, Gil Chiu, Benjamín Villarreal, Aurelio De Gyves Montes, Orlando Reyes Gómez, Víctor Carrillo, Emilio Villar, Sandy Ramírez, Johan Fernández y Alejandro Peñaloza García.

