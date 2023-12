Lía Limón reitera negativa a ratificación de Godoy; acusa persecución política

La alcaldesa de Álvaro Obregón Lía Limón acusó que la Fiscalía de la Ciudad de México incurrió en persecución política en su contra, al solicitar que se interviniera su teléfono celular, por lo cual presentó un amparo e insistió en su rechazo a la ratificación de la titular de la dependencia Ernestina Godoy.

En mensaje a medios, Limón García acusó que se enteró por medios de comunicación que estaba siendo investigada por la Fiscalía capitalina, por lo cual solicitó información al respecto, la cual, acusó, no le fue entregada.

“Por eso presenté un amparo solicitando: que Telcel no proporcione la información de mi número telefónico porque es información personal y la simple solicitud viola mi derecho a la privacidad [y] que se me informe si existe una carpeta de investigación y de ser el caso, cuál es el motivo por el que se inició”.

Ante las evidencias de espionaje con fines políticos, violación a la ley y la falta de atención a las víctimas, es inadmisible la intención de “La Fiscal Carnal”, #ErnestinaGodoy, por ratificarse en un cargo donde sus resultados son una burla. pic.twitter.com/0d9qJOPhqw — Lía Limón (@lialimon) December 12, 2023

La alcaldesa de Álvaro Obregón acusó que se hizo de su conocimiento, a través de medios de comunicación, que un Juez Segundo de Control autorizó a Adrián López Solís, titular de la Fiscalía de Michoacán, que interviniera su teléfono.

“Esto lo sé por esas noticias, porque por más que he pedido que me digan de qué se me acusa, no lo hacen. ¡Es increíble hasta dónde son capaces de llegar!”, acusó Lía Limón.

A propósito, la alcaldesa acusó que se trata de una campaña de desprestigio fundamentada en persecución política porque “saben que van a perder”.

“Están muertos de miedo porque saben que van a perder. Esta persecución política debe parar. La fiscalía está para procurar justicia y no para andar inventando delitos. Dejen de mentir, este ha sido un gobierno que ha espiado y perseguido a gente inocente, sólo por pensar diferente a ellos”, acusó Limón García.

Por ello, reiteró su rechazo a la ratificación de Ernestina Godoy: “¡Basta ya de perseguirnos! A la fiscal le digo: Ya póngase a trabajar y deje de estar jugando a la espía de su jefa. Por eso no la van a ratificar”, concluyó.

AM