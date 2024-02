Lía Limón atestigua boda colectiva de 102 parejas en Álvaro Obregón.

Una vida llena de logros y satisfacciones en la que el amor y el respeto les permitan crecer juntos, deseó la alcaldesa Lía Limón al fungir como testigo de honor en la boda colectiva de 102 parejas de Álvaro Obregón.

Durante la celebración, que se llevó a cabo de manera gratuita en el Salón de Usos Múltiples de la demarcación, la alcaldesa resaltó la responsabilidad y el reto de iniciar nuevas familias.

“Familias en las que el amor y el respeto les permitan crecer juntos. Familias en las que todos sus integrantes se sientan cuidados y apoyados. Familias en las que el diálogo y la empatía cierren la puerta a la violencia y los malos tratos.

“Quienes nos dedicamos al servicio público pocas veces tenemos oportunidad de hablar del amor. De hecho, es un concepto que en muy pocas ocasiones aparece en las agendas y en las acciones de gobierno. Y, sin embargo, muchas de las cosas que hacemos reflejan el amor que tenemos por nuestras comunidades, por nuestro trabajo e incluso, como es mi caso, por cosas muy específicas que buscamos cuidar y proteger, como son las mujeres y los niños. Hoy, gracias a ustedes, tenemos la oportunidad de reunirnos para celebrar el amor que se tienen y que comparten con los familiares y amigos que los acompañan”, enfatizó la alcaldesa.

Al compás de Elvis Presley, en un ambiente temático tipo Las Vegas, Lía Limón brindó por la felicidad de quienes decidieron unir sus vidas e hizo votos porque estos matrimonios contribuyan a forjar las familias sanas y fuertes que la alcaldía, la ciudad y el país necesitan.

Finalmente, la alcaldesa agradeció a las juezas Sandra Hernández Villanueva, del Registro Civil No 18 y Nancy Cecilia Velasco Díaz, del Registro Civil No 17, así como al juez Juan Gutiérrez Gutiérrez, del Registro Civil No 38, por hacer posible esta ceremonia.

JVR