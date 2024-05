Línea 12 del Metro CDMX: Detectan irregularidades en obra que perforó túnel

La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México aseguró que en su investigación de la obra que se realizaba arriba del túnel de la Línea 12 del Metro, en Benito Juárez, y que perforó el túnel, detectaron irregularidades que advierten la posible comisión de faltas administrativas graves consistentes en abuso de funciones.

Lo anterior por haber simulado el cumplimiento a los requisitos previstos en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y obstruir las facultades de investigación del Órgano Interno de Control.

El titular de la Contraloría capitalina, Juan José Serrano Mendoza informó que la filtración fue provocada por una obra inmobiliaria que se ubica en avenida División del Norte, número 2238 bis, colonia Portales, en la alcaldía Benito Juárez, denominado “Residencial Novus”.

En conferencia explicó que la misma demarcación fue la que emitió el 5 de marzo de 2021, la Constancia de Alineamiento y Número Oficial para el predio donde la obra mencionada se realizaba, sin que estuviera debidamente inscrito en los Planos de Alineamiento y Derechos de Vía, como consta en los registros públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Detalló que la alcaldía Benito Juárez registró la Manifestación de Construcción FBJ-0022-23 con una vigencia de tres años a partir del 31 de mayo de 2023 sin que se diera cumplimiento a lo previsto por el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

“El artículo 50 del reglamento referido establece que, al emitir un Registro de Manifestación de Construcción, las alcaldías deben revisar los datos y documentos presentados por los particulares, verificar el desarrollo de los trabajos, así como notificar al propietario sobre las observaciones necesarias para el cumplimiento de dicho reglamento”, explicó.

El funcionario local aclaró que de acuerdo con el Manual Administrativo de la alcaldía Benito Juárez, dicha autoridad debe revisar el contenido de los Registros de Manifestación de Construcción, verificar y garantizar que se cumpla con toda la normatividad vigente y correspondiente.

“En este caso, la construcción que dañó las instalaciones del Metro se desarrolló durante más de 10 meses, sin que la demarcación advirtiera las inconsistencias en el expediente”, agregó.

Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

Además, dijo que la obra no cuenta con Licencia de Construcción Especial para Excavaciones en este predio, la Licencia de Construcción Especial para Demolición Total se encontraba vencida, y no autorizaba excavaciones mayores a un metro de profundidad, esto es relevante, no presentaron el proyecto de la construcción del elevador de pasajeros, el cual es indispensable en las obras a partir del quinto nivel, además que el proyecto rebasa los metros de construcción permitidos en el Certificado Único de Zonificación y uso de suelo.

“No existe registro ni antecedente del visto bueno para construcción que debía emitir la Subdirección General de Mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Los trabajos de construcción en dichas obras se habían suspendido por incumplimiento a las medidas de seguridad, y esto lo subrayo”, dijo.

Mientras que el Jefe de Gobierno, Martí Batres dijo que “son evidentes las violaciones que se realizaron aquí”, por parte de la alcaldía Benito Juárez, por lo que adelantó que seguirán los procedimientos administrativos de sanción.

