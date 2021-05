Línea 12 del Metro: Aún hay 5 personas desaparecidas

De las más de 20 personas desaparecidas a raíz del accidente en la Línea 12 del Metro, cinco permanecen aún sin ser localizadas: una mujer joven y cuatro hombres.

Se trata de Amairani Ivani Bolaños García, de 23 años; Alberto Jiménez Romero, de 51; Armando Rodríguez García, de 36; Fernando Gustavo Carmona Rosas, de 39, y José Hernández Reyes, de 56 años.

En la actualización del recuento de víctimas de la tragedia que hace el micrositio https://hospitalizadosmetro.cdmx.gob.mx, 40 personas permanecen hospitalizadas y 52 más ya han sido dadas de alta.

El número de personas que perdieron la vida a raíz de estos hechos no ha variado y se mantiene en 25.

El Gobierno de la Ciudad de México anunció la instalación de una mesa de atención que operará con un equipo especial de distintas áreas, con el fin de atender a los familiares de las víctimas del accidente ocurrido en la Línea 12 del Metro.

En el equipo de trabajo participan la Comisión de Víctimas de la CDMX, el DIF, la Secretaría de Inclusión y Bienestar, así como distintas instancias de Gobierno.

La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, señaló que ella coordinará de manera personal la atención a las familias. Para ello, las personas que necesiten algún tipo de ayuda para sus familiares heridos y en caso de algún fallecimiento por lo ocurrido en la L12 podrán marcar a los teléfonos 5553458066, 5553458065 y 5556160255, además de Locatel.

Desde el primer día se instaló una mesa de trabajo. Precisamente porque algunos familiares están diciendo que no han recibido todo el apoyo estoy instalando esta mesa como acompañamiento en las mesas que ya existían del Gobierno de la Ciudad, no es que no haya existido