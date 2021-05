Línea 12 del Metro: Tardan en llegar al trabajo, gastan más en pasaje...

Néstor Cruz, de 34 años y chofer en una empresa, ya planea comprarse una bicicleta para su recorrido al trabajo desde Tezonco hasta Culhuacán, ya que no ve el momento en que quede la Línea 12 del Metro y tiene que buscar alternativas, pues está llegando tarde por el tránsito en la avenida Tláhuac.

“Ya estoy viendo cómo comprarme una bici, pues mi trayecto es de Tezonco a Culhuacán y me estoy haciendo casi una hora diaria al trabajo, pues el transporte público es muy tardado y en el Metro sólo hacía 15 minutos, pues son cinco estaciones”, narró a La Razón.

Desde el incidente se ha levantado más temprano por el temor de no llegar a tiempo a su trabajo; sin embargo, esto no ha sido suficiente, ya que siempre se atraviesa algo que no le permite llegar a su hora. También buscó como alternativa el Periférico para “rodear”, pero no sirvió.

Desde el accidente, los autobuses de transporte público tardan 30 minutos más para llegar de Mixcoac a la estación Periférico Oriente, ya que por lo estrecho de avenida Tláhuac, colapsa el tránsito, refiere Ariana Espinoza, de 35 años, quien señala que ahora pierde hasta hora y cuarto para llegar a su trabajo.

“Le pido que la arreglen lo antes posible ya que es un caos, tardo más tiempo y gasto más en pasaje, además de que pierdo más tiempo. Me desespero mucho y tengo que levantarme más temprano; además los camiones son insuficientes”, dijo a este diario.

Juan Carlos Machorro, de 40 años de edad, también señala que tarda en promedio 20 minutos más para llegar a su trabajo en el Centro Histórico, ya que los autobuses o microbuses son más lentos que el Metro, aunque, como beneficio, dijo hay más vigilancia.

“Sí afecta, cerraron todo el Metro en lo que lo reparan. Tomo el camión en Ermita y agarra Tláhuac, pero si hay más retrasos. Es más tardado, unos 20 minutos y eso que no voy hasta Tláhuac; creo que sí se tardan más porque hay más tránsito en las calles. Me gustaría pedirle a Sheinbaum que abriera la mitad de la Línea, como en 2014, ya que no tienen algún problema, y el otro tramo que se cierre hasta que lo reparen”, dijo.