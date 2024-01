Línea 8 del Metro CDMX colapsada tras falla de un tren

Este miércoles 24 de enero, el Metro de la Ciudad de México registra problemas en el servicio de la Línea 8 y 7.

En redes sociales usuarios se quejan de que los trenes se encuentran detenidos y en algunas de las estaciones de la línea que va de Garibaldi a Constitución de 1917 llevan 10 minutos o más esperando la llegada del metro.

Los retrasos y mal servicio en la Línea 8 del Metro CDMX de este miércoles iniciaron luego de que un tren comenzó a fallar en la estación Chabacano y tuvo que ser desalojado para ser retirado y llevado a revisión.

Al respecto el Sistema de Transporte Colectivo pide a los usuarios paciencia al asegurar que "en breve se normalizará la circulación". No obstante, las quejas no se detienen debido a que por la marcha lenta muchos de los pasajeros llegaran tarde a sus trabajos o clases.

"Línea 8 se descompuso el tren en el que viajábamos, estuvimos quince minutos parados en chabacano y apenas nos desalojaron", "Como todos los días neta de toda la millonada que entra a diario a sus arcas no puede ser que no tengan para mantenimiento a sus metros, a donde debo acudir por mi constancia de tiempo y no me descuenten mi día de trabajo por su ineptitud", "Buen día, llevamos más de 20 min parados en la línea 8, ¿Me pueden explicar la situación? Así como indicarme si ustedes van a justificar mi retardo en el trabajo. Gracias", fueron dos de los comentarios.

En tanto, en la Línea 7 del Metro CDMX, que va de El Rosario a Barranca del Muerto, también se reporta servicio lento y problemas para abordar los trenes debido a que vienen atascados de gente.

Todavía hay mucha afluencia de usuarios en la línea 7.

Todavía hay mucha afluencia de usuarios en la línea 7.

Se necesita que los metros pasen más rápido en dirección a El Rosario.