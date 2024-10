Mauricio Tabe anuncia convocatoria de ‘jueces por la libertad’.

Al iniciar su segundo periodo como alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, anunció que iniciará la convocatoria y preparación de ‘jueces por la libertad’, que garanticen independencia y autonomía a la impartición de justicia.

En su discurso de arranque de lo que denominó “la segunda temporada” de su administración, dijo que Miguel Hidalgo debe ser un bastión de la libertad y por ello, en las elecciones de jueces y magistrados, no serán espectadores sino ciudadanos activos, no dormidos.

“Ha dicho el gobierno que el próximo año va a haber elecciones de jueces y magistrados y no podemos ser espectadores, tenemos que participar y la alcaldía Miguel Hidalgo se asumirá para convocar y preparar jueces en defensa de la libertad, que su principal virtud sea la independencia del oficialismo y el compromiso con la justicia, no vamos a dejar que se apropien del Poder Judicial”, destacó.

Ante liderazgos políticos, medios de comunicación, empresarios, vecinas y vecinos, Tabe señaló que con las reglas que les pongan trabajarán “y vamos a ganar” puesto que no se trata de partidos, sino de principios y causas porque “no queremos servilismo al gobierno, queremos compromiso con la gente”.

Aclaró que, si bien está dispuesto a trabajar con el gobierno local, sólo será cuando sea por la gente y las causas, más no para ser subordinados ni títeres.

En la continuidad de su encargo como alcalde de Miguel Hidalgo, en el evento denominado “Día de la Libertad”, aludió la importancia de la fecha, el 2 de octubre, que tiene un gran significado al ser un día marcado por el abuso de poder, por lo que lamentó que la presente administración federal, haya olvidado las causas y haya traicionado esos ideales con la Reforma al Poder Judicial, la militarización, la eliminación de los órganos autónomos y la concentración del poder.

“Y la concentración del poder no lleva a otra cosa más que el abuso del poder, no aprendimos de las lecciones de hace más de 50 años para darnos cuenta de que es lo que no debemos hacer y este gobierno parece más inspirado en el afán militarista de Díaz Ordaz que en los ideales de libertad y de justicia del Movimiento Estudiantil. Quién hubiera imaginado que quienes lucharon en el 68, celebraran la militarización o la cancelación de la Comisión de Derechos Humanos y todo por lo que lucharon”, recalcó.

Tabe agradeció la confianza de los 130 mil votantes de Miguel Hidalgo que decidieron que continuara al frente de sus destinos, dijo que el reto es seguir haciendo de la alcaldía lo mejor de la Ciudad.

Dijo que trabajará para convertir a Miguel Hidalgo en la alcaldía más segura, donde se ponga primero a las mujeres y a las jefas de familia, en la que brillen sus barrios y colonias populares, se ponga freno a los abusos y a la explotación del suelo.

También será una alcaldía sostenible, con los mejores parques, donde la gente disfrute caminar y que ponga su granito de arena en el cuidado del medio ambiente, dando ejemplo de transparencia y honestidad, y manteniendo el lugar número uno en generación de empleo.

Acompañado de las y los concejales que lo acompañarán en su segundo trienio, Tabe afirmó que viene lo mejor para Miguel Hidalgo.

"Comenzamos la segunda temporada: Miguel Hidalgo seguirá siendo lo mejor de la Ciudad. Este es nuestro bastión. Esta es nuestra libertad.Y hoy Miguel Hidalgo es bastión de la libertad. ¡Viva la libertad!, ¡Viva Miguel Hidalgo!, ¡Viva la Ciudad de México!, ¡Viva México!”, concluyó.

