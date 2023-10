Mauricio Tabe denuncia a titular de Seduvi por autorizar obras irregulares en Miguel Hidalgo.

El alcalde Mauricio Tabe informó que la alcaldía Miguel Hidalgo denunció ante la Fiscalía de la CDMX al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Ulloa Pérez, por permitir construcciones irregulares, con documentos “balines” y facilitar cambios de uso de suelo con el reconocimiento de actividades inexistentes.

En su conferencia de prensa semanal, sostuvo que la denuncia también contempla por lo menos seis funcionarios más de la Seduvi, dependencia que ha autorizado que se inicien, al amparo del Acuerdo de Facilidades Administrativas, 25 construcciones en esta demarcación sin que cumplan con la normatividad en materia de desarrollo urbano.

“La Seduvi se ha convertido en una verdadera mafia de explotación del suelo, lo hemos dicho, Miguel Hidalgo se ha convertido a los ojos de la 4T en el botín, en la mina de oro que hay que extraer recursos y ‘no importa lo que piensan los vecinos, cámbiales el uso de suelo, friégalos, queda bien con desarrolladores, queda bien con dueños de negocios’, al final lo que ellos están viendo es cómo quedarse con más recursos”, refirió.

Explicó que la emisión de autorizaciones y permisos de construcción se han dado sin que los desarrolladores registren su manifestación de construcción ante la alcaldía, trámite que requería la presentación del certificado de uso de suelo, así como el dictamen de factibilidad de servicios hidráulicos, entre otros.

Tabe abundó que la facultad de otorgar dichos permisos es de las alcaldías, según la Ley Orgánica de las alcaldías, sin embargo, la Seduvi se tomó esta atribución y ahora otorga a los desarrolladores inmobiliarios documentos “balines” permitiéndoles iniciar sus obras, pero contraviniendo la Ley, al amparo del Acuerdo de Facilidades.

“El Ejecutivo no puede determinar qué ley se cumple y qué ley no se cumple, eso es lo que no entienden estos cuates que son salvajes, lo digo salvajes porque en un mundo civilizado la Ley siempre está por encima de las determinaciones del Ejecutivo y el Ejecutivo tiene que cumplir con la Ley, el Ejecutivo no llama a no cumplir la Ley”, criticó.

El alcalde exhortó a la Fiscalía capitalina a investigar este caso como un acto de corrupción que afecta a las y los vecinos de Miguel Hidalgo y también reiteró su llamado al Jefe de Gobierno, Martí Batres, a echar atrás el Acuerdo de Facilidades Administrativas por ser ilegal.

Por otro lado, Tabe refirió que para ayudar en las labores de reconstrucción en el estado de Guerrero, se contempla el llamado a los brigadistas voluntarios de la alcaldía Miguel Hidalgo y la habilitación de comedores comunitarios en este estado.

“Contemplamos habilitar comedores comunitarios para poder ayudar a la población, estamos haciendo todo el proceso de elaboración del presupuesto y esta semana definiremos cuánto se va a requerir para cada comedor y ver qué almas piadosas y generosas nos pueden apoyar para poder mantener estos comedores durante los próximos tres meses por lo menos”, apuntó.

JVR