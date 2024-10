Mauricio Tabe llama a Congreso de CDMX a defender el Presupuesto Participativo 2025

Mauricio Tabe, alcalde en Miguel Hidalgo, llamó a defender y salvar el Presupuesto Participativo 2025 que está en riesgo de no ejercerse el siguiente año, luego de que la Ley en la CDMX impide la consulta de éste a la par de una elección constitucional, como es el caso de la de jueces y magistrados.

Tabe confió en que prospere la iniciativa que presentó la semana pasada al Congreso de la Ciudad de México, para modificar la ley y evitar la cancelación de dicho presupuesto, porque los habitantes no sólo de esta alcaldía, sino de toda la capital del país perderían la posibilidad de ejercer 2 mil millones de pesos, recursos que son utilizados por los vecinos, como ellos lo decidan, para mejorar sus colonias.

De ahí que convocó a todas las alcaldías de la CDMX, a las Comisiones de Participación Comunitaria (Copacos) y a la ciudadanía en general, a conformar un frente común para defender el presupuesto de los vecinos, ya que advirtió si los diputados del Congreso local no apoyan la iniciativa que presentó, “van a afectar a todas las colonias de la Ciudad”.

“El llamado es a que los diputados pongan atención a la preocupación de los vecinos y volteen a ver que, si no aprueban la propuesta, van a afectar a todas las colonias de la Ciudad de México y los instrumentos con los que luchan los Copacos son los participativos, es con lo que logran incidir en sus barrios y colonias y además tienen un beneficio real”, indicó.

En Miguel Hidalgo estamos defendiendo el #PresupuestoParticipativo2025.



Agradezco a todos los COPACOS que nos acompañan y respaldan esta iniciativa que permitiría que se realice el ejercicio del participativo del próximo año. — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) October 28, 2024

En conferencia de prensa y acompañado por Copacos de numerosas colonias de Miguel Hidalgo, Tabe, dijo que su propuesta no es un tema de de colores, sino de velar por los recursos de las colonias.

Recordó también la iniciativa que presentó anteriormente en esta materia a los diputados locales, solicitando que se votaran dos o hasta tres Presupuestos Participativos juntos para que los vecinos realicen proyectos de mayor impacto y con menos costos administrativos. “Va a ser rescatar, organizar mejor y hacer mejores obras en las colonias”.

Por otro lado, el alcalde en Miguel Hidalgo, celebró que MH se mantenga como una de las tres alcaldías más seguras con una reducción en los delitos del 8% con respecto al mismo lapso de 2023 como homicidios dolosos, con arma de fuego y robo a transeúnte y que, además la percepción de inseguridad siga a la alza con un 62% de la población que se siente segura.

Aunque “son buenas noticias, no nos dormiremos en nuestros laureles”, por lo que nos seguiremos enfocando en evitar que las cifras se disparen. Asimismo, señaló que, en breve, se recuperarán los 15 módulos ciudadanos que faltan y habrá más convenios de seguridad con las alcaldías colindantes, incluso del gobierno del Estado de México.

El @INEGI_INFORMA confirma que somos una de las tres alcaldías más seguras.



El 62% de nuestras vecinas y vecinos se sienten seguros en Miguel Hidalgo, con @BlindarMH🛡️hemos creado estrategias para que tú puedas caminar tus calles con mucho más tranquilidad. — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) October 28, 2024

En torno al litigio por el cambio de uso de suelo en el Bosque de Chapultepec, que beneficia a un particular, Tabe llamó a no distraer el tema de los verdaderos responsables hace 20 años, ya que son quienes deben rendir cuentas de lo que sucedió y explicar por qué perdieron y no defendieron un interés público y las áreas verdes.

“Cada vez que se hable de este tema, veamos a los principales responsables, yo sé que lo están tomando algunos actores políticos del oficialismo como un pretexto para esconder la corrupción y negligencia. Ya no investigan quién fue el responsable, sino a quien le imputan los costos políticos. No perdamos la memoria”, concluyó Mauricio Tabe.

JVR