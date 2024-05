“Tenemos las mejores propuestas, no copias pirata”: Giovani Gutiérrez

Aquí la gente comenzó una lucha desde hace más de 50 años y hoy tenemos que seguir buscando la construcción de una alcaldía iluminada, segura y en crecimiento, sostuvo Giovani Gutiérrez, al recorrer las calles de Pedregal de Santa Úrsula.

En sus caminatas, el candidato de la Coalición Va X La Ciudad de México, dijo que aquí hay obras palpables y verificables, no son ocurrencias ni ideas inalcanzables o propuestas inviables porque jurídicamente son imposibles de realizar, como se propone en otro lado.

Aquí pueden ver claramente el cambio, la transformación y las cosas que sí pueden realizarse. Aquí no hay ocurrencias, no hay ideas pirata y menos propuestas que jurídicamente son imposibles de realizar. Aquí sí hay proyectos probados

El candidato de la Coalición para Coyoacán abordó un tema que es preocupante para toda la Ciudad de México, la escasez de agua.

Indicó que se requiere de un trabajo coordinado, sin banderas políticas, para encontrar una solución como pueden ser captación de agua pluvial, plantas de agua tratada, modificación de hábitos en la ciudad, mayores volúmenes de agua tratada, exploración de pozos ultra profundos, entre otras opciones.

El agua no puede ni debe ser un botín político. El agua es un derecho y se requiere para mantener la vida. El agua no puede ser administrada políticamente. No debe haber sospechas sobre el suministro y la calidad del agua. La autoridad está obligada a garantizar ese derecho, en ello tenemos que coincidir todos