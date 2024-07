Por intensas lluvias cae un árbol sobre las vías de la Línea 4 del Metro; suspenden el servicio | VIDEO

La tarde de este miércoles un gran árbol cayó sobre las vías de la Línea 4 del Metro de la Ciudad de México debido a las fuertes lluvias, por lo que anunciaron la suspensión del servicio.

De igual forma, detallaron que en la zona se encuentran laborando bomberos y personal de Protección Civil, quienes retirarán el árbol que cayó en las vías de la interestación Jamaica-Fray Servando.

El Metro CDMX precisó que en breve normalizarán el servicio, mientras es provisional de Candelaria a Martín Carrera y en el tramo de Santa Anita no brinda servicio.

El servicio es provisional, con corridas de trenes de Candelaria a Martín Carrera. En tanto, el tramo Santa Anita permanece sin servicio. En breve se normalizará la circulación de los trenes, indicó el Sistema de Transporte Colectivo Metro".

Pasajeros por medio de redes sociales, en los comentarios del video que compartió el Metro CDMX indicaron que hay avance lento o que no llega algún tren, incluso en otras Líneas: "Pues llevo 40 minutos en Candelaria y no hay servicio tampoco, no ha venido ningún convoy", "Línea 5, totalmente detenida en ambos sentidos.

Llevo esperando 13 minutos que llegue un convoy y nada", "¿Qué pasa en la Línea 7? Más de media hora esperando y no pasa ningún tren", "y que según hay servicio provisional y no se ve ni un camión en apoyo", "existen mucho árboles muy altos en esa avenida, deberían quitarles un poco la altura para evitar que se caigan por el peso y al mismo accidentes", "¿no piensan implementar algún algún servicio emergente".

Hay servicio provisional de unidades de RTP

A las 19:00 horas, el Metro CDMX informó que unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindan apoyo para trasladar a usuarios de Martín Carrera a Fray Servando; el servicio de Candelaria a Martín Carrera es provisional. Hasta el momento, siguen llevando a cabo los trabajos para retirar el árbol de las vías.

Por su parte, también informaron que por las lluvias, se implementó la marcha de seguridad en las Líneas 1, 3, 4, 5, 8, A y B, por esta razón el avance es lento.

#AvisoMetro: El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 4, se realiza el retiro de un árbol en la interestacion Jamaica - Fray Servando. Personal de diferentes áreas labora para normalizar el servicio. pic.twitter.com/gorZsAawd6 — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 17, 2024

