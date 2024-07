Policías impiden a hombre entrar al Trolebús Elevado por llevar a su perrito en una mochila (VIDEO)

Un nuevo incidente en el transporte público de la Ciudad de México desató indignación entre usuarios de redes sociales, cuando policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) impidieron un usuario ingresar con su perro en una mochila.

Los hechos fueron captados por un testigo, quien compartió el video en redes sociales. De acuerdo con la denuncia, todo ocurrió la noche del pasado viernes 19 de julio, en la estación Constitución de 1917 de la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

“Estos policías agredieron muy feo al muchacho que traía un perrito. La policía que me dijo que me quitara me tomó fotos”, escribió el testigo en su publicación. En el video se observa cómo dos oficiales forcejean con un hombre, quien explicó que los uniformados no le permitieron pasar con su mascota porque no estaba en una transportadora.

“Nada más quiero aclarar, no me dejaron pasar con mi cachorro”, dijo el hombre. Los agentes argumentaron que el acceso sólo era posible si el perro viajaba en una transportadora; sin embargo, el afectado explicó: “Ahorita no tengo la transportadora, por eso lo traigo en mi mochila”.

Metro investiga el incidente

Debido a que la publicación llamó la atención en la red social X, donde usuarios expresaron su indignación, el sistema de transporte aclaró que los oficiales no estaban asignados al servicio del Metro, y ante la polémica aseguraron que se llevaría a cabo una investigación para deslindar responsabilidades; además, recordaron que el Metro permite el acceso de mascotas pequeñas siempre y cuando viajen en transportadoras chicas o medianas.

El STC respondió a la polémica ras el desalojo del usuario con su perrito. Foto: Especial

Hechos no ocurrieron en el Metro: SSC

En tanto, la SSC ofreció su versión de los hechos y mediante un comunicado confirmó que el incidente ocurrió el 19 de julio, aunque en la estación Constitución de 1917 de la Línea 10 del Trolebús Elevado, lo que coincide con la versión del Metro, la cual indica que los uniformados no estaban asignados al STC.

“Al informarle que no podía ingresar sin una caja trasportadora para el canino, el hombre se tornó molesto y comenzó a agredir a los uniformados, por lo que, solicitaron el apoyo de otros compañeros”, detalló la corporación.

La SSC apuntó que se realizarían investigaciones internas para esclarecer los hechos; no obstante, pese a la aclaración oficial, la indignación en redes no disminuyó, y muchos usuarios cuestionaron la actuación de los policías y recordaron la polémica por el video íntimo que la creadora de contenido Luna Bella grabó en las instalaciones del Metro.

cehr