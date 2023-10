Va por México descarta exclusión en su proceso

La alianza Va por la Ciudad de México dio a conocer que concluyeron los foros “Rumbo a la constitución de la plataforma electoral” y aseguró que no hay exclusión en el proceso rumbo a los comicios para Jefe de Gobierno el próximo año.

A través de un posicionamiento, los dirigentes del PAN, PRI y PRD, Andrés Atayde, Israel Betanzos y Nora Arias, respectivamente, aseguraron que “nadie está excluido, nada ni nadie está por encima del proyecto”, y añadieron que reconocen a las personas que expresaron su interés en participar.

El 2 de octubre pasado, la alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, reclamó que, debido a que no es militante de ninguno de los partidos de la alianza, se le estaba excluyendo de ser aspirante: “Tengo información de que el proceso ya va adelantado”, sostuvo en ese momento.

Cuevas Nieves señaló que existe un acuerdo para que cada partido postulara a dos aspirantes, los cuales se medirán en un proceso interno: “El PRI, PAN y PRD intentan bloquear a una candidata natural a la Jefatura de Gobierno”, acusó.

Aunado a lo anterior, Sandra Cuevas advirtió que si no hay un acuerdo saldrá de la alianza, “porque no podemos estar en un lugar donde te suman para lo malo y te ponen a pelear con todo mundo… puse en riesgo a mi familia, me puse en riesgo yo y ahora no te toman en cuenta”, dijo.

Ayer, las dirigencias del PAN, PRI y PRD subrayaron que la efervescencia que provocan los procesos electorales del próximo año no deben ser motivo para violar ninguna norma electoral, ni para utilizarse como herramienta de presión para asumir decisiones sin el conocimiento de las dirigencias que integran la alianza, así como la sociedad civil organizada.

“Que otros se adelanten e infrinjan la ley electoral no significa que la alianza no vaya en los tiempos legales”, indicó la alianza en el posicionamiento.

Al respecto, sus dirigentes subrayaron que continúan trabajando para la definición del método, de manera que se garantice la equidad, transparencia y pluralidad, en apego a las normas electorales.

Indicaron que “con humildad, trabajo, consenso y visión de ciudad se construyen las bases para seleccionar al perfil que represente el proyecto victorioso, el cual en 2021 dejó precedentes importantes sobre el rumbo que quiere tomar la Ciudad de México”.

Por lo anterior, los líderes refrendaron su compromiso en trabajar sin privilegios personales ni de grupo, sino en conjunto, para responder a las expectativas de los capitalinos.

“Desde la alianza seguimos escuchando, recopilando ideas y propuestas para formular el proyecto de ciudad de futuro que merecemos”, apuntaron.

Los foros comenzaron el 24 de julio y tuvieron el objetivo de recoger las principales demandas de la ciudadanía, con el objetivo de construir una propuesta de gobierno para la elección del 2024.

Algunos de los temas que trataron fueron: igualdad para todos; crecimiento económico; medio ambiente y cambio climático; paz, seguridad, justicia e instituciones sólidas; alianza y sociedad, así como gobierno y democracia.

Algunas de las figuras políticas que participaron en los encuentros fueron la senadora Kenia López Rabadán; el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada; la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, y la diputada federal Ana Teresa Aranda.