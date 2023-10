Mi Beca para Empezar da este importante aviso sobre el pago a estudiantes registrados en septiembre

Si realizaste el trámite durante septiembre para que tu hija o hijo reciba el programa de "Mi Beca para Empezar", dieron un anuncio importante que debes tomar en cuenta.

En los últimos días por medio de redes, madres de familia se han cuestionado por qué aún no les han realizado el depósito a quienes se inscribieron en septiembre al programa de "Mi Beca para Empezar".

Por medio de las redes sociales del Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fiben) indicaron qué pasa con los pagos que todavía no llegan a los y las beneficiarias.

"Si no has recibido ru depósito de Mi Beca para Empezar, no te preocupes, las dispersiones se realizarán por fases durante todo el mes de octubre. Ten paciencia. Todos los beneficiarios con registro exitoso hasta el 30 de septiembre, recibirán su apoyo en el transcurso de este mes ".

🔴IMPORTANTE🔴



Beneficiari@s que se registraron exitosamente entre el 📆 28 de Agosto y el 30 de septiembre: en el transcurso de Octubre recibirán su apoyo económico.



Las dispersiones se harán por etapas, muy pronto te llegará el tuyo. ¡Ten paciencia! 🤗🫶🏻#FelizViernes pic.twitter.com/rWsjxJm01I — Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) October 6, 2023

La comunidad estudiantil que apenas se incorporó a "Mi Beca para Empezar" recibirá el apoyo económico del mes de septiembre y octubre, así como el de Uniformes y Útiles Escolares.

