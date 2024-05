'En mi gobierno la salud será un derecho, no un privilegio', asegura Santiago Taboada.

Durante la firma del compromiso “El Cáncer en la Agenda 2024”, Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X La CDMX”, señaló que la cancelación de los apoyos al cáncer del actual gobierno y a diversos programas en materia de salud termina siendo, no solamente una tragedia de salud pública, sino social.

“En esta ciudad es increíble que un niño se muera de cáncer. Si con eso realmente pensamos que es transformador, que hay que seguir por esa línea, si no reconocen el abandono, la tragedia en la que convirtieron este país la cancelación de accesos para el tratamiento contra el cáncer, entonces, no entendimos nada. Por eso, voy a luchar de aquí al 2 de junio para ganar esta elección y regresarle a los pacientes estos tratamientos, porque no hay dinero que alcance, ni seguro que lo cubra y cuando planteábamos con el equipo, en materia de salud, el regresar a un esquema como el del seguro popular, era hablar de coberturas universales en los tratamientos a través de los convenios”, destacó.

Taboada agradeció a Kenji López, presidente y fundador Cáncer Warriors México.; Erika Ortiz, directora general de Fundación COI; Eliza Puente, directora general Fundación CIMA, impulsores de esta iniciativa y recordó que cuando cancelaron algunos de los convenios con las fundaciones, estando él al frente de la alcaldía Benito Juárez, terminó siendo un tema de dinero, ya que, condenó, no mejoraron las condiciones de los hospitales públicos ni de los tratamientos.

“Yo les pongo el ejemplo de lo que pasó en la alcaldía con FUCAM. Nos pusimos a cubrir estos tratamientos y los diagnósticos, eso es lo que cambia vidas, lo demás es pura palabrería. La tragedia de salud en la ciudad la estamos viviendo todos los días y yo no me voy a cansar de reconocer el esfuerzo que han hecho las fundaciones, porque a pesar de que los han señalado, les dijeron que eran corruptos, terminaron haciendo lo que no hizo el gobierno, así de simple”, apuntó.

Taboada agradece el apoyo que recibe

El candidato agradeció a Nieves García Fernández y a Javier Dávila Torres, quienes, indicó, aportaron para la construcción de la propuesta de salud de la campaña, que forma parte de Las 5 de Taboada, en la que se incluyeron los recursos para el tema de cáncer, además de plantear, como una de sus primeras acciones desde la Jefatura de Gobierno, salir del convenio de IMSS-Bienestar, además trabajar en la infraestructura pública de la ciudad y acompañamiento a las fundaciones.

“Lo vamos a hacer para que nadie se quede atrás, que estos diagnósticos tardíos, estos diagnósticos que acaban con las familias, que acaban con los ahorros, que acaban con la tranquilidad de todas y de todos. Lamentablemente en la ciudad, en el país, porque son las mujeres, porque son los niños, porque el cáncer de próstata en los hombres cada vez está más acelerado”, indicó.

En este sentido, señaló que los compromisos firmados en materia de cáncer tienen que ver con un programa estatal de detección oportuna, garantizar el presupuesto, no solamente para la prevención, sino para la atención, así como la capacitación continúa del personal de salud y garantizar el acceso a los tratamientos que sirven.

“Hoy en día muchos de estos tratamientos ni siquiera están ni supervisados o validados por organismos internacionales de atención a cáncer… Queremos regresar que la ciudad trabaje de la mano con las universidades y centros de estudios para poder contribuir en alternativas y en estudios complementarios, la ciudad tiene la posibilidad de hacerlo, pero han renunciado a ello porque ni las universidades públicas, ni las privadas, ni los centros de estudio de prestigio se van a poner a avalar el mal sistema, la tragedia, el cochinero que dejaron en materia de salud. No solamente queremos ser evaluados, queremos aportar a la investigación científica desde el gobierno de la ciudad, y eso se hace estableciendo convenios, cubriendo parte de las investigaciones, y me parece que la ciudad tiene esa obligación política y social de hacerlo de la mano con la sociedad civil”, expuso.

Santiago Taboada insistió que el cáncer no es un tema de colores, “no les da a unos y los de los 4T son inmunes… Si quieren ver prioridades de un gobierno, vean los presupuestos. Uno de mis cinco ejes prioritarios será el tema de la salud… La salud en la Ciudad de México se volvió un privilegio y lo que vamos a hacer los próximos seis años en la ciudad es que sea un derecho para todos y todas, no importa si tienes un seguro médico o si te autoempleas en la ciudad”.

El acuerdo fue firmado también por Margarita Zavala, Karla Sosa, Gabriel Quadri y Jorge Triana, candidatos a diputados federales por la alianza, así como Verónica Juárez y Cinthya López, candidatas al senado, además de Marisela Gastelú, candidata a la alcaldía Gustavo A. Madero.

JVR