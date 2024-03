Montaviajes, los criminales que frustran vacaciones de chilangos.

Kevin y María son dos víctimas de montaviajes, los dos pagaron para visitar otros estados del país y luego de hacer pagos que los defraudadores les indicaron, éstos cortaron la comunicación. Este tipo de estafas aumentaron en el primer trimestre de este año respecto a 2023, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

Kevin contó a La Razón que en diciembre pasado fue víctima de este ilícito. El joven vio en Facebook el anuncio de una casa en renta en Morelos, pues su objetivo era salir de viaje con su familia al Lago de Tequesquitengo.

La víctima mencionó que contactó a la ofertante e hizo un primer depósito para asegurar su estancia.

“La casa la anunciaban en renta como muchas otras en la zona, anteriormente ya había alquilado otros departamentos a través de Facebook, porque me salía más barato que en Airbnb; se me hizo normal que me pidieran un primer depósito, ya que me dijeron que el resto lo podía pagar llegando al lugar”, recordó.

Después del depósito por dos mil 500 pesos, la supuesta propietaria del inmueble le ofreció los servicios de fogata, desayuno y un recorrido en lancha por el lago para seis personas por dos mil 650 pesos.

Convencido de la oferta, Kevin dijo que confió en la ofertante del inmueble y depositó el dinero a la cuenta bancaria indicada. Durante los próximos días ambos mantuvieron la comunicación hasta que la supuesta propietaria de la casa ya no le respondió más.

“Siempre fue muy atenta y amable, incluso nos deseó buen camino el día que llegaríamos a la casa y al llegar le llamé para que nos recibiera, cuando no le entró la llamada la busqué por redes, pero ya me había bloqueado”, comentó Kevin.

El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, dijo a este diario que durante el año hay tres periodos en los que aumentan 90 por ciento los reportes de fraudes de montaviajes: en Semana Santa, en verano y fin de año.

Explicó que esto es debido a que hay personas quienes clonan páginas de Internet reales de viajes o bien, crean supuestas agencias de viajes para defraudar a personas. Compartió que las alcaldías donde las víctimas han notificado que fueron estafadas son Miguel Hidalgo y Benito Juárez.

Guerrero Chiprés afirmó que todas las agencias de viajes han sido reportadas como clonadas sin excepción, entre ellas están Viajes Atzimba Tours, Tours Grupales Eurotrips, Viajes Villa Estrella, Viajes Premier, entre otras.

Gráfico

De acuerdo con el Consejo Ciudadano, los principales destinos que ofrecen las agencias falsas son playas o atracciones turísticas. Del total de reportes que ha recibido, 14 por ciento de las víctimas eligió como destino Cancún, dos por ciento Acapulco, dos más Mazatlán y otros dos Puerto Vallarta y el resto son puertos o playas.

“El 80 por ciento de la población no tiene dinero para viajar, entonces cuando ven la posibilidad de poder hacerlo a un costo bajo lo toman, es cuando pueden ser víctima de fraude”, dijo el presidente del consejo.

Otro caso es el de María, de quien se usa este nombre por seguridad. Ella contactó este año a una supuesta agencia de viajes llamada VIAJES BEDA S. A. DE C.V. y pagó 16 mil 454 pesos por un paquete para visitar Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con el testimonio, después de hacer el depósito a una cuenta del Banco Scotiabank a nombre de Ramón “N”, la supuesta agencia indicó a María que en breve le brindaría la confirmación de su compra. Después de eso ya no hubo comunicación. La víctima sí tiene la intención de levantar una denuncia.

De acuerdo con Guerrero Chiprés, el fraude de montaviajes se puede prevenir si las personas que quieren rentar una cosa o viajar a otra entidad toman medidas de precaución.

El titular del Consejo indicó que, si una persona establece una llamada por Zoom o videollamada, se elimina el riesgo o bien, a través de la aplicación No+Extorsiones se puede identificar a los defraudadores que ya han sido reportados, también invitó a las víctimas a reportar al número telefónico 55 5533 5533.

En 2021, la encuestadora Parametría informó que, de acuerdo con un sondeo, al menos 28 por ciento de los capitalinos sale de viaje en Semana Santa, es decir, aproximadamente seis millones 285 mil 264 personas.