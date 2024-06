Metro CDMX: Reportan muerte de hombre en Indios Verdes

La mañana de este miércoles 26 de junio, un hombre de la tercera edad murió en la estación Indios Verdes de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, por un aparente infarto; sin embargo recibió primeros auxilios por parte de los servicios de emergencia, pero lamentablemente no pudieron hacer nada por él.

De acuerdo con el testimonio que acompañaba al adulto mayor, comentó que el hombre había sido dado de alta del hospital y se dirigía a la casa de su hija donde reposaría, pero desafortunadamente se desvaneció en el andén.

Ante este hecho, la persona que viajaba con él pidió el apoyo de los equipos de emergencia, quienes asistieron de inmediato en donde estaba el hombre, pero ya no pudieron hacer nada por él, porque ya no contaba con signos vitales.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ya realiza las investigaciones correspondientes para legitimar la causa de muerte.

Por el momento el Metro de la CDMX no ha emitido algún comunicado al respecto sobre el fallecimiento.

¿Qué hacer en caso de que alguien sufra un infarto?

Si tú ves a alguien que está teniendo un infarto, debes seguir las siguientes recomendaciones que da Medline Plus:

Procura que la persona se siente, descanse y trate de mantener la calma.

Afloja cualquier prenda de vestir ajustada.

Pregúntale si toma medicamentos para el dolor torácico, como nitroglicerina por una enfermedad cardíaca conocida y ayúdale a tomarlos.

Si el dolor no desaparece rápidamente con el reposo o al cabo de 3 minutos después de haber tomado la nitroglicerina, solicita ayuda médica urgente.

Si la persona está inconsciente y no reacciona y no respira o no tiene pulso, llama al 911 o al número local de emergencias, luego inicia la RCP.

Si un bebé o un niño está inconsciente y no reacciona y no respira o no tiene pulso, administra la RCP durante 1 minuto, luego llama al 911 o al número local de emergencias.

Si la persona está inconsciente y no responde, no tiene pulso y hay un desfibrilador externo automático (DEA) disponible de inmediato, sigue las instrucciones del dispositivo DEA.

Muchos expertos recomiendan masticar y tragar una aspirina de dosis completa (325 mg), después de llamar al 911 o al número local de emergencias. Solo has esto si no es alérgico a la aspirina y no tiene ninguna afección que pueda hacer que tomar aspirina sea peligroso para usted. El operador del 911 puede ayudarte a decidir si debe tomar aspirina o no.

