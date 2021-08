Naucalpan salta al SAT en cobros, denuncian

El Colegio de Notarios del Estado de México denunció una “serie de irregularidades” en la Tesorería del municipio de Naucalpan.

A través de la circular CNEM/062/2021, fechada el 14 de julio pasado, alertó a los notarios de la entidad sobre la abstención —“sin causa justificada suficiente ni comunicado oficial alguno”— del Gobierno municipal de emitir comprobante fiscal digital por Internet que ampare el pago del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles respectivo, además de que requiere que el pago se efectúe en una cuenta bancaria diferente a la previamente establecida o solicita dicho pago en efectivo.

Expuso que ha recibido “diversos reportes consistentes en que, en el área de Cajas de dicha Tesorería, al momento de intentar llevar a cabo el pago en comento, los servidores públicos en turno se limitan a ofrecer un recibo que denominan ‘provisional’, el cual es diverso al CFDI (comprobante fiscal digital por Internet), siendo éste el único comprobante idóneo de pago que en términos de ley debe expedirse”.

En el oficio, signado por la titular, Rosamaría Montiel Bastida, el colegio exhortó a los notarios que hayan realizado algún pago sin recibir el debido comprobante, a que emitan una denuncia en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como compartir una copia de los comprobantes provisionales al Colegio de Notarios.

“Para efectos de poder identificar el alcance de esta irregularidad y poder coadyuvar con ustedes en prevenir cualquier responsabilidad, hacer del conocimiento a diversas autoridades de lo que está aconteciendo, y en su caso, denunciar cualquier ilícito”, se lee en el oficio.

. Gráfico: La Razón de México

Esta anomalía, que se suma a la crisis financiera que ya afecta a los trabajadores del ayuntamiento, fue confirmada por la regidora María Paulina Pérez González, quien señaló que desde hace más de seis meses la dependencia no expide recibos por el pago de impuestos o, en su defecto, no están timbrados por el SAT, como corresponde.

“Llama mucho la atención cómo es posible que, en todo este año, desde noviembre, los recibos que ingresan a Tesorería por el pago de predial, por cualquier trámite por el que ingresen recursos, no están siendo timbrados ante el SAT; entonces, no se están reportando los ingresos”, aseguró.

A la falta de información, obviamente se genera incertidumbre”, explicó la representante del Partido Acción Nacional (PAN), quien aseguró que el tesorero, Leopoldo Corona Aguilar, no les ha informado las razones de esta situación.

En entrevista con La Razón, la regidora explicó que es necesario que el Gobierno local rinda un informe con los pormenores sobre por qué no se expiden estos comprobantes, para evitar caer en “responsabilidades”.

“Cuando en un Gobierno el recurso municipal no es transparentado, no existe esa rendición de cuentas, evidentemente cae en una irregularidad y sí se necesita de una forma oficial, que se rinda un informe oficial del por qué está sucediendo esto, sobre todo para no caer en responsabilidad. Nosotros, como regidores, además de otras facultades, es vigilar este aspecto, entonces también podemos caer en responsabilidad”, alertó.

La representante panista reiteró la importancia de que las autoridades locales brinden la información correspondiente sobre este asunto, ya sea por parte de la Tesorería o por la propia presidenta municipal, Patricia Durán Reveles, pues “muchas veces el mayor de los problemas es cuando no hay transparencia ni comunicación; eso es lo que se necesitaría por parte de la la presidenta, del tesorero y de los que estén involucrados”.

Ante esta situación, el cabildo solicitó a la Tesorería que entregue un informe detallado con la tasa de timbrado de los ingresos recibidos por concepto de pagos de diversas contribuciones de los ciudadanos en las ventanillas, así como “la falta de recibos oficiales de los pagos de nómina de los servidores públicos”, dijo, al advertir que estos últimos dejaron de ser públicos desde mayo pasado.